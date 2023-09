Terowongan Rahasia London yang Menginspirasi James Bond Bakal Dibuka untuk Turis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kingsway Telephone Exchange, terowongan di bawah pusat kota London yang pernah digunakan oleh mata-mata yang mengilhami penciptaan James Bond, direncanakan bakal menjadi objek wisata ikonik seperti London Eye. Terowongan tersebut bisa dikunjungi wisatawan mulai 2027, menurut The Independence.

Terowongan tersebut telah dibeli dari perusahaan telekomunikasi Inggris BT Group Plc oleh seorang fund manager kelahiran Australia, Angus Murray. Dia menyiapkan dana £220 juta poundsterling atau sekitar Rp4,1 triliun untuk terowongan tersebut.

Baca Juga: Rusia Kecam Kanada atas Sebutan Pahlawan untuk Mantan Tentara Nazi

Kingsway Telephone Exchange menempati area seluas 8.000 meter persegi, 40 meter di bawah kantor pengacara yang menjadi ciri distrik Holborn di London. Kantor ini dulu digunakan sebagai kantor pejabat M16 selama Perang Dunia II dan dilindungi Official Secrets Acts.

Melalui perusahaannya, London Tunnels Ltd., Murray berencana untuk melapisi ruangan-ruangan silindris yang luas dengan layar raksasa untuk menciptakan pengalaman imersif yang terinspirasi dari blockbuster. Dia berharap bisa mencapai kesepakatan dengan studio-studio Hollywood seperti pembuat serial Harry Potter, Warner Bros, Discovery dan Amazon.com Inc., yang kini memiliki hak atas James Bond.

Dia juga ingin melestarikan sebagian dari sejarahnya, seperti bar yang menurutnya merupakan bar terdalam di Inggris, yang sering dikunjungi oleh para insinyur dan pegawai yang bekerja di bawah tanah. Mereka memastikan jalur telekomunikasi trans-Atlantik pertama tetap beroperasi untuk melakukan panggilan darurat diplomatik selama Perang Dingin.

Pembangunan labirin bawah tanah dimulai pada bulan Oktober 1940 dan berfungsi sebagai tempat perlindungan pada awal serangan London. Tempat perlindungan ini terhubung dengan stasiun bawah tanah yang sudah ada sebelumnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kingsway Telephone Exchange adalah salah satu dari 10 tempat penampungan yang direncanakan ditugaskan pada saat itu, dan hanya delapan di antaranya yang telah selesai dibangun.

Pada 1944, jaringan bawah tanah ini dikenal sebagai "London Civil Defense Regional and Ministry of Works", tapi sebenarnya itu hanya kedok untuk penelitian dan pengembangan The Special Operations Executive (SOE), sebuah cabang dari MI6. SOE membantu perlawanan di wilayah Eropa yang diduduki Nazi dan menghitung lebih dari 1000 pekerja.

Salah satu anggota pasukan yang terkenal adalah Ian Fleming, penulis novel James Bond yang menggunakan jaringan tersembunyi sebagai inspirasi untuk Q Branch, kata London Tunnels LTD.

Terowongan tersebut juga melindungi lebih dari 400 ton dokumen rahasia milik Kantor Catatan Umum, termasuk Domesday Book, yang saat itu berusia 900 tahun. Kemudian, tempat ini menjadi hotline aman yang menghubungkan presiden AS dan Uni Soviet selama Perang Dingin.

Terowongan tersembunyi ini juga memiliki bar berlisensi terdalam di London, yang diharapkan dapat dihidupkan kembali oleh London Tunnels LTD .