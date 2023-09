3 Destinasi Wisata di Hangzhou, Pemandangan Alam dan Bangunan Bersejarah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hangzhou tuan rumah Asian Games 2023. Kota megapolitan ini terletak di pesisir timur Cina. Asian Games diadakan sejak 23 September hingga 8 Oktober 2023. Hangzhou memiliki beragam destinasi wisata alam dan kuil kuno.

Destinasi Wisata Hangzhou

1. Danau Barat

Danau Barat salah satu daya pikat untuk wisatawan yang berkunjung ke Hangzhou. Dikutip dari Travel China Guide, danau ini diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 2011. Panjang danau ini 3,2 kilometer, lebar 2,8 kilometer.

Danau ini dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi. Adapun tiga pulau buatan terletak di bagian barat danau. Pulau tersebut The Lesser Paradise Island, The Mid-lake Pavilion, dan The Ruangong. Saat ini Danau Barat menjadi salah satu dari sepuluh tempat berpemandangan indah di Hangzhou.

2. Kuil Lingyin

Lingyin merupakan salah satu dari sepuluh kuil Buddha yang paling terkenal di Hangzhou. Pada 1961, Kuil Lingyin didaftarkan untuk dilindungi sebagai situs sejarah dan budaya provinsi utama dan dianggap sebagai pusat penelitian terkemuka terkait budaya Buddha Tiongkok.

Menurut legenda setempat, Huili biksu India datang ke daerah ini dan terinspirasi oleh energi spiritual yang ditemukan di sini. Menurut dia, tempat tinggal para dewa, ia menamai kuil ini Lingyin yang artinya Kuil Peristirahatan Jiwa.

3. Longjing Village

Kawasan ini sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam. Salah satu yang terkenal Desa Longjing. Jika berkunjung ke desa ini wisatawan tak hanya menikmati pemandangan alam.

Tapi, juga bisa mencicipi teh langsung dari perkebunan. Pemandangan yang indah juga bisa dimanfaatkan untuk berfoto. Wisatawan bisa melihat langsung proses pembuatan teh, dimulai dari pemetikan sampai menjadi teh yang dikonsumsi.

