6 Tips Persiapan Mendaki Gunung Gede Pangrango

TEMPO.CO, Jakarta - Gunung Gede Pangrango adalah salah satu destinasi pendakian populer di Indonesia. Bagi para pendaki pemula atau berpengalaman, inilah beberapa tips yang dapat membantu agar pendakian aman, menyenangkan, dan berkesan di Gunung Gede Pangrango.

Bila hendak coba petualangan ini, calon pendaki bisa mendaftar secara online melalui laman booking.gedepangrango.org. Nantinya sudah ada Surat Izin Mauk Kawasan konservasi, kewajiban, larangan dan sanksi yang harus ditaati oleh calon pendaki.

1. Persiapan Fisik dan Mental yang Baik

Sebelum mendaki Gunung Gede Pangrango, penting untuk mempersiapkan fisik dan mental. Lakukan latihan fisik rutin seperti berlari atau bersepeda guna meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, tingkatkan pemahaman tentang termasuk cuaca yang mungkin berubah dan kondisi trek yang beragam.

2. Bawa Peralatan

Pastikan membawa peralatan pendakian yang sesuai. Misalnya sepatu gunung yang nyaman dan tahan air, pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca, tenda atau peralatan perkemahan jika bermalam di gunung, serta peralatan pribadi seperti headlamp, pisau lipat, dan matras tidur.

3. Siapkan Perlengkapan Pertolongan Pertama

Ketika mendaki gunung, selalu bawa perlengkapan penyelamatan seperti peta, kompas, dan GPS. Juga, bawa perlengkapan pertolongan pertama yang lengkap dan tahu bagaimana menggunakannya. Ini dapat berguna dalam situasi darurat.

4. Rencanakan Rute Pendakian

Sebelum mulai mendaki, pelajari rute pendakian dengan baik. Ketahui pos-pos peristirahatan, sumber air, dan puncak.

Di gunung Gede Pangrango ada tiga jalur pendakian sebagai akses utama menuju puncak yaitu via Selabintana, via Cibodas dan via Gunung Putri. Ketiga jalur pendakian tersebut merupakan jalur resmi karena dikelola oleh pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP.

5. Perhatikan Cuaca

Perhatikan perkiraan cuaca sebelum pergi dan selama pendakian. Gunung Gede Pangrango memiliki cuaca yang bisa berubah dengan cepat. Jika cuaca buruk mendekat, pertimbangkan untuk menunda pendakian atau kembali ke basecamp dengan aman.

6. Ikuti Aturan Lingkungan

Jaga kebersihan lingkungan selama pendakian. Bawa pulang semua sampah dan hindari merusak tumbuhan atau satwa liar. Hormati aturan dan regulasi yang berlaku di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian alam.

