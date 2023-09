Mengenal Foie Gras, Hidangan Khas Prancis yang Ditolak Raja Charles III

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Charles III dan Ratu Camilla melakukan kunjungan tiga hari ke Prancis, 20 hingga 22 September 2023. Dalam kunjungan itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengadakan perjamuan kenegaraan di Chateau de Versailles untuk menghormati Kerajaan Inggris. Namun, dalam jamuan itu, Raja Charles menolak Foie Gras yang disajikan dengan truffle lembut.

Foie Gras dengan truffle adalah makanan Prancis yang disukai ibu Raja Charles, Ratu Elizabeth II. Saat melakukan kunjungan kenegaraan di Prancis, mendiang Ratu Inggris itu disebut sangat menikmati hidangan Prancis tersebut.

Laurent Stefanini, mantan kepala protokol Republik Prancis mengatakan kepada sejumlah media bahwa hilangnya Foie Gras dari menu perjamuan Raja Charles mengejutkan banyak orang, terutama karena hidangan tersebut sangat disukai oleh Ratu Elizabeth II. Informasinya, penolakan tersebut dikaitkan dengan kekejaman terhadap hewan.

Terbuat dari hati angsa

Foie gras dibuat dari hati bebek atau angsa yang telah digemukkan sehingga memberikan tekstur lumer di mulut dan rasa umami. Makanan khas Prancis itu baru-baru ini menuai kontroversi karena pembuatan hidangan tersebut termasuk mencekok paksa bebek dan angsa hingga mereka memiliki hati yang berlemak.

Selain itu, epidemi flu burung yang melanda Eropa juga berdampak buruk pada produksi foie gras di Prancis. Meskipun alasan pastinya belum diketahui, teori tentang pengecualian foie gras dari kunjungan Raja Charles ke Prancis kini mulai beredar.

Baca Juga: Desa Kecil di Skotlandia Ini jadi Tempat Liburan Favorit Ratu Elizabeth dan Raja Charles

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, produksi foie gras dilarang di Inggris, namun foie gras yang diproduksi di tempat lain masih dapat disajikan. LSM People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) juga telah mendorong pelarangan impor dan penjualan foie gras di dalam negeri.

Makanan yang dihidangkan ke Raja Charles

Daripada foie gras, koki Prancis akan menyajikan masakan Prancis terbaik kepada raja Inggris, menurut Reuters. Tiga koki berbintang Michelin Anne-Sophie Pic akan menyiapkan hidangan Kepiting Lobster Biru dengan almond segar dan topping peppermint. Chef Yannick Alleno akan membuat Ayam Bresse dengan jagung dan gratin jamur Porcini. Chef Pierre Herme akan menyajikan Makaroni Persia Isfahan dengan air mawar, raspberry, dan leci. Stichelton, keju biru yang mirip dengan Stilton, juga akan disajikan pada jamuan makan malam kenegaraan.

TIMES OF INDIA | FOOD AND WINE

Pilihan Editor: Foie Gras, Makanan Khas Prancis yang Dianggap Kejam