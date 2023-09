9 Kota dengan Kanal yang Memiliki Pemandangan Indah dan Bersejarah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kanal atau saluran air buatan berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. Bisa untuk drainase hingga pengangkutan kendaraan pengangkut air. Belakangan kanal menjadi destinasi wisata yang menghadirkan suasana dan pemandangan yang indah.

Beberapa kota di dunia memiliki kanal yang melintasi lingkungan bersejarah. Kota-kota kanal ini merupakan perpaduan sempurna antara keindahan alam, arsitektur bersejarah, dan makna budaya. Tak heran jika dijadikan destinasi wisata yang wajib dikunjungi para wisatawan.

Melansir laman Times of India, berikut ini daftar kota dengan kanal yang menarik dikunjungi wisatawan yang mencari pengalaman mengesankan dan menakjubkan secara visual.

1. Venesia, Italia



Kota ini salah satu tujuan wisata paling ikonik di dunia. Venesia identik dengan dengan jaringan kanal yang rumit, arsitektur bersejarah, dan wahana gondola yang terkesan romantis. Tidak ada jalan raya atau mobil di Venesia, jadi bersiaplah untuk melakukan banyak perjalanan gondola.

Amsterdam, Belanda. Unsplash.com/Adrien Olichon

2. Amsterdam, Belanda



Di Amsterdam, kanal-kanal abad ke-17 melintasi kota, dan dipenuhi dengan rumah-rumah bersejarah, jembatan, dan lingkungan yang indah. Anda dapat menikmati pemandangan kanal-kanal ini dengan perahu. Jika ingin menikmati pemandangan dari darat, bersepedalah keliling kota.

3. Kerala, India

Daerah terpencil di Kerala akan memberi Anda beberapa pelayaran kanal yang paling berkesan, begitu juga dengan rumah perahu tradisional. Tempat-tempat seperti Danau Vembanad, Alleppey, Pulau Monroe, Kottayam dan Kochi adalah beberapa tempat paling populer untuk pengalaman terpencil.

Bruges, Belgia. Unsplash.com/Morgan Koh

4. Bruges, Belgia

Kota Bruges salah satu kota yang paling terpelihara di Eropa dan ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia UNESCO. Dikelilingi rangkaian kanal kota ini sering disebut sebagai Bruges Egg dan The Venice of The North.

Kanal-kanal dibangun pada tahun 1128. Awalnya di tepi sungai Reie dan bertemu dengan Laut Utara, melewati rumah-rumah tradisional, gereja abad pertengahan, dan taman yang indah.

Jika berkunjung ke Burges, ikuti tur kanal selama setengah jam. Anda dapat menikamti pemandangan arsitektur Gotik yang menawan di Groenerei.

5. Stockholm, Swedia



Stockholm dibangun di atas 14 pulau yang dihubungkan dengan 57 jembatan penghubung. Sepertiga kotanya terdiri dari perairan, sehingga disebut Beauty on Water.

Saat berpegian ke Stockholm sempatkan naik perahu keliling kota untuk menikmati Istana Kerajaan, pemandangan yang subur kota tua Gamla Stan di selatan Norrmalm, hingga museum. Selain itu, Anda juga bisa piknik di pantai tepi kanal seperti Rålambshovsparken.

Sementara pulau Södermalm yang trendi yang menawarkan bar keren, toko vintage, dan pemandangan indah melintasi kanal Riddarfjarden. Namun, di musim dingin, kanal-kanal kecil di kota Skandinavia membeku dan menawarkan kesempatan untuk berseluncur.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

St. Petersburg, Rusia. Unsplash.com/Tamara Malaniy

6. St.Petersburg, Rusia



Saat mengunjungi kota bersejarah ini, Anda pasti akan mengagumi istana megah, bangunan bersejarah, dan daerah yang terletak di sepanjang kanal kota. St. Petersburg dilintasi oleh sekitar 100 anak sungai dan kanal sepanjang 300 kilometer dan lebih dari 800 jembatan.

7. Suzhou, Tiongkok

Suzhou terletak di Delta Yangtze, tenggara Provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur. Kota ini dikenal kota bersejarah yang terkenal dengan kanal dan tamannya yang indah. Ada 15 kanal yang melintasi kota. Beberapa di antaranya terhubung ke Grand Canal sepanjang 1.200 mil, jalur air buatan terpanjang di dunia.

Kota kanal bersejarah Suzhou termasuk situs Warisan Dunia UNESCO. Dengan naik perahu Anda dapat berlayar melewati rumah-rumah batu kuno dan pagoda kuno, serta 20 taman yang merupakan situs Warisan Dunia UNESCO.

Pasar apung, Bangkok, Thailand.. Pixabay.com/Gianorl

8. Kopenhagen, Denmark



Kanal-kanal di Kopenhagen dikelilingi oleh rumah-rumah penuh warna yang ikonik, kafe tepi laut, dan jalan-jalan yang ramai. Naik perahu di kanal-kanal ini pasti akan memberi Anda pilihan foto yang bagus di Instagram.

9. Bangkok, Thailand

Sistem kanal Bangkok, atau khlong, menawarkan cara unik untuk menjelajahi kota. Terletak di delta Sungai Chao Phraya, Thailand, sistem kanal ini sudah ada sejak abad ke-18. Saat ini, Anda dapat menjelajahi kota metropolitan yang ramai ini dengan perahu.

Saat ini, Bangkok memiliki 1.682 kanal dengan panjang total 2.604 kilometer, sembilan kanal di antaranya merupakan saluran drainase banjir utama. Anda dapat mengikuti perjalanan perahu ke lingkungan pusat kota Thonburi dan kawasan Green Lung yang terpencil untuk melihat sistem khlong. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi pasar terapung di Bangkok.

TIMES OF INDIA | TRAVEL.EARTH | EURONEWS

Pilihan editor: Kota Tepi Laut dengan Kuliner Terbaik Favorit Kate Middleton dan Pangeran William