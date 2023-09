Pramugari Ungkap Tiga Area Paling Jorok di Pesawat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan orang menggunakan pesawat yang sama setiap harinya, tempat duduk dan toilet pun dipakai bergantian. Berarti tempat tersebut mungkin saja tidak sebersih yang dibayangkan.

Maskapai penerbangan memang mengirimkan petugas kebersihan ke dalam pesawat untuk merapikannya di sela-sela layanan, namun sering kali mereka hanya punya waktu sedikit karena jadwal penerbangan yang padat. Jadi, jika khawatir dengan kuman atau kotoran, beberapa tempat tertentu di pesawat sebaiknya dihindari.

Pramugari Barbie, 29, dari Argentina, yang bekerja untuk La Azafata dan sering menjadi viral karena berbagi tips dan rahasia perjalanan di saluran TikTok-nya, baru-baru ini mengungkapkan tiga tempat paling kotor di pesawat.

“Jika saya harus memilih tiga tempat paling kotor di pesawat, saya akan menempatkan lantai toilet di urutan pertama. Banyak orang masuk ke sana tanpa sepatu," kata dia, dilansir dari Mirror.co.uk, Selasa, 18 September 2023.

Ilustrasi makan di pesawat/Emirates

Kebersihan lantai toilet yang diragukan masih bisa dipahami mengingat apa yang dilakukan orang-orang di sana dan tantangan untuk melakukannya di ruang terbatas. Bisa saja sedang buang air tiba-tiba terjadi turbulensi.

Di urutan kedua adalah kantong kursi pesawat, tempat maskapai meletakkan majalah atau flyer penerbangan. "Saya pernah melihat penumpang menaruh barang-barang menjijikkan di sana dan kebersihan tempat ini tidak pernah bagus,” katanya.

Dalam unggahan di forum Reddit bertajuk "Flight attendants of Reddit, what are some disturbing secrets that passengers should know?", pengguna bernama HausofDarling mengatakan kantong kursi di pesawat komersial bukanlah tempat yang higienis. "Saya menyarankan Anda untuk tidak pernah menggunakan atau memasukkan apa pun ke dalam saku kursi. Kantong tersebut dibersihkan dari sampah tetapi tidak pernah 'dibersihkan' benar-benar," kata dia.

Klaim pramugari juga didukung oleh anggota kru anonim lainnya yang berbagi cerita tentang hal terburuk yang mereka temukan di kantong kursi. “Saya pernah menemukan muntahan keluar dari kantong kertas. Benar-benar mengerikan."

Ketiga adalah tempat sampah. "Ketika tim pembersih memasuki pesawat, mereka tidak pernah membersihkan tempat sampah, jadi bayangkan apa yang bisa Anda temukan di sana," kata dia.

Meja tempat duduk juga perlu diperhatikan, jadi jangan letakkan makanan tanpa alas di situ. Petugas kebersihan mungkin tidak punya waktu untuk merapikannya di sela-sela penerbangan. Penumpang lain mungkin saja melakukan hal-hal yang tidak semestinya di situ, misalnya meletakkan kaki atau menundukkan dahi saat tidur siang.

Awak kabin lain, Tommy Cimato, mengatakan jendela pesawat juga termasuk bagian yang kotor. Banyak penumpang yang bersandar di jendela atau sisi pesawat, serta mengusap-usap jendela. "Jangan tertidur atau menyandarkan kepala ke jendela. Bukan hanya Anda yang melakukan hal tersebut dan Anda tidak tahu berapa banyak orang atau anak-anak yang menyeka tangan atau benda lain ke seluruh jendela," kata dia di TikTok.

