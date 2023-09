Kolaborasi dengan Disney, Starbucks Hadirkan Tumbler Karakter Vintage

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pecinta Disney bisa bernostalgia dengan desain karakter kartun jadul seperti Mickey and Friends, Chip 'n Dale, dan Dumbo. Karakter-karakter tersebut hadir di tumbler terbaru Stabucks yang bisa didapatkan mulai 19 September mendatang.

Bekerja sama dengan The Walt Disney Company Asia Tenggara, gerai kopi asal Amerika Serikat itu merilis merchandise baru yang terinspirasi dari Disney. Rangkaian merchandise yang bertajuk Relive the Magic Together ini dirancang untuk menginspirasi momen nostalgia di segala usia.

Koleksi merchandise Starbucks “Relive the Magic Together” terdiri dari 10 desain tumbler berbeda. Tumbler ini dapat digunakan untuk menikmati minuman favorit, baik di tempat kerja maupun di rumah.

Selain tumbler, kolaborasi ini juga menghadirkan tiga aksesori gaya hidup berupa pin enamel. Desainnya unik, menggabungkan tema Disney yang menggemaskan dengan sentuhan Starbucks yang khas.

Berbeda dengan seri merchandise Disney yang umumnya warna-warni, kali ini akan menampilkan sisi baru dari karakter favorit, sesuai dengan tema tahun ini yang terinspirasi dari gaya vintage. Idenya adalah untuk mengangkat jiwa manusia dan membangkitkan rasa nostalgia. Namun inti dari koleksi ini juga adalah keberlanjutan karena produknya dapat digunakan kembali.

Sukses kolaborasi BLACKPINK

Starbucks memiliki sejarah berkolaborasi dengan merek lain untuk produk edisi terbatas. Sebelumnya, brand ini berkolaborasi dengan BTS di Korea untuk mengeluarkan beberapa menu baru dan merchandise.

Mereka baru-baru ini merilis kolaborasi bersama BLACKPINK. Kolaborasi ini berupa produk minuman BLACKPINK Strawberry Choco Cream Frappuccino Blended Beverage yang berwarna merah muda dan hitam. Minuman ini terinspirasi dari album terbaru girl group asal Korea itu “Born Pink” dengan memadukan sirup stroberi, susu oat, dan dark chocolate.

Selain minuman, jaringan kopi itu merilis merchandise kolaborasi BLACKPINK dalam delapan tubler dan sebuah aksesori. Keempat anggota Blackpink ikut andil dalam pembuatan koleksi tumbler spesial ini dan memiliki favoritnya masing-masing.

Kolaborasi Starbucks dengan BTS di Korea dan BLACKPINK sukses, langsung terjual habis baik di gerai maupun online.

