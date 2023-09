Beruang Hitam Mencari Makan, Disney Magic Kingdom Sempat Ditutup Sementara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Disney Magic Kingdom, Florida, Amerika Serikat, sempat ditutup sementara pada Senin 18 September 2023. Hal itu karena seekor beruang hitam terlihat di pohon di area taman hiburan tersebut. Beberapa area yang sempat ditutup sementara termasuk Frontierland, Liberty Square, dan Adventureland.

Melihat situasi tersebut, Komisi Konservasi Ikan dan Margasatwa Florida atau Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) melibatkan para ahli biologi dari Program Manajemen Beruang FWC, serta petugas Penegakan Hukum FWC untuk menangkap beruang itu.

“Dalam kebanyakan kasus, yang terbaik adalah beruang diberi ruang dan bergerak sendiri, namun mengingat situasi ini, staf berupaya menangkap dan merelokasi beruang tersebut,” menurut pernyataan lembaga itu.

Setelah tim berhasil menangkap beruang, mereka membawa hewan tersebut keluar taman dengan menggunakan terpal putih. Beruang betina dewasa tersebut akan direlokasi ke kawasan dekat atau di Hutan Nasional Ocala.

Ilustrasi beruang hitam. WFXR

Beruang mencari makanan untuk cadangan musim dingin

Alasan beruang itu bisa sampai di area taman hiburan, kemungkinan sedang mencari makanan. Selama musim gugur, beruang lebih aktif mencari makanan untuk menyimpan cadangan lemak untuk musim dingin. "Beruang ini kemungkinan besar sedang bergerak melintasi area tersebut untuk mencari makanan," tambah pernyataan itu.

Menurut situs FWC, beruang hitam adalah satu-satunya spesies beruang di Florida. Komisi tersebut memperkirakan ada lebih dari 4.000 beruang hitam yang tinggal di Florida. FWC juga mengingatkan masyarakat untuk tidak pernah mendekati atau memberi makan beruang jika melihatnya.

Segera setelah beruang berhasil di evakuasi, beberapa area yang sempat ditutup kembali dibuka untuk pengunjung. “Kami bekerja sama dengan Florida Fish and Wildlife Conservation Commission dan telah membuat keputusan untuk membuka kembali Frontierland, Liberty Square, dan Adventureland di Magic Kingdom Park," keterangan pengelola taman hiburan itu.

Taman hiburan paling terkenal di dunia ini memiliki 40 atraksi yang tak terlupakan, tempat makan dan belanja bertema. Ada enam lahan bertema masing-masing dengan fokus berbeda.

Anda dapat menyusurinya dengan Walt Disney World ®Railroad untuk tur taman yang unik , atau berjalan kaki untuk melihat hal lain yang tersedia untuk Anda. Mulai dari Adventureland dan atraksi klasiknya, seperti Pirates of the Caribbean dan Jungle Cruise. Frontierland dengan Kereta Api Big Thunder Mountain, Liberty Square, dan The Hall of Presidents. Fantasyland melihat Kastil Cinderella atau menjelajahi masa depan di Tomorrowland.

