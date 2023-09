Museum Ini Ajak Pengunjung Melalui Sistem Pencernaan Manusia sampai Jadi Kotoran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mau tahu seperti apa perjalanan makanan sampai menjadi kotoran? Sebuah museum di Inggris mengajak pengunjungnya melakukan perjalanan melalui sistem pencernaan dan seolah mengubah mereka menjadi "kotoran".

Pameran selama setahun ini dibuat berdasarkan serial televisi BBC dan menjanjikan pertunjukan yang sangat aneh, menjijikkan, sekaligus menghibur.

Pengelola Ouch! Food, Poo and You, museum itu, mengatakan bahwa pameran ini mengajari anak-anak tentang pengetahuan mengejutkan di balik perut keroncongan dan mulas. Ouch! Food, Poo and You dibuka di Science and Industry Museum di Manchester awal musim panas ini.

Para tamu dipandu oleh video dan ilustrasi pembawa acara Dr Chris, Dr Xand dan Dr Ronx dari program TV saat mereka melalui sistem pencernaan.

Anak-anak dapat belajar tentang fungsi setiap organ melalui sistem pencernaan mulai dari lidah hingga bokong, dengan permainan interaktif, tantangan, fakta, dan objek dari koleksi Museum Sains.

Anak-anak belajar sistem pencernaan

Perjalanan dimulai ketika pengunjung masuk melalui mulut dan bermain-main dengan sekumpulan gigi raksasa untuk mencari tahu mengapa bentuknya berbeda-beda.

Begitu berada di dalam perut, mereka dapat menghancurkan bakteri jahat secepat mungkin dalam permainan pengujian refleks yang menyenangkan sebelum bertemu dengan Larry the Vomiting Robot.

Dia akan membantu anak-anak memahami bagaimana bakteri dan virus dalam muntahan menyebar dan membuat orang sakit.

Setelah itu, anak-anak dapat berjalan-jalan melalui vili di usus kecil, di mana mereka dapat mencoba dan mencapai skor tinggi dalam permainan lempar nutrisi.

Mereka juga dapat bersantai dan menikmati suasana di usus buntu, memutar roda pada saluran pembuangan kotoran, dan menebak bau di ruang bau.

Terakhir, para tamu mengenakan topi kotoran dan bersiap untuk dibuang ke toilet raksasa di akhir perjalanan pencernaan mereka.

Begitu mereka berhasil keluar dari toilet, pengunjung dapat kembali ke dunia nyata dan menjelajahi laboratorium super rahasia para dokter, yang penuh dengan eksperimen, permainan, dan kejutan.

Pameran ini berlangsung hingga 9 Juni 2024 di galeri pameran khusus museum. Tiket berharga 10 poundsterling (Rp192 ribu) untuk dewasa, £9 (Rp173 ribu) untuk anak-anak, manula dan konsesi, serta gratis untuk anak di bawah tiga tahun.

