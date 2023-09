Ini Cara Menuju LMAC Lido Bogor yang Aman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik di Lido Music & Arts Center (LMAC) atau LMAC Lido, Bogor, Jawa Barat berhasil membuat penonton antusias, apalagi para K-Popers yang menantikan kehadiran idol favoritnya. Acara konser yang digelar selama dua hari yakni pada 8-9 September 2023 ini, memiliki konsep outdoor yang dibuka sejak pukul 10.00 WIB.

Menghadirkan bintang populer, LMAC MUSIC FOR ALL FEST pada 8 September 2023 menampilkan Taeyang, Secret Number, Mahalini, Rizky Febian, Fourtwnty, dan DJ Dipha Barus. Kemudian pada 9 September 2023 menampilkan The Rose, Apink, Gigi, Maliq D'Essentials, dan Weird Genius. Untuk itu, mari ketahui cara menuju LMAC Lido Bogor berikut ini, yang bisa Anda catat untuk perjalanan berikutnya.

1. Gunakan Kendaraan Pribadi dari Tol Bocimi

Apabila berminat membawa mobil pribadi di kawasan Jabodetabek, bisa dilalui dengan aman dengan melewati Jalan Tol Bocimi atau Bogor-Ciawi-Sukabumi. Sebab, hanya membutuhkan waktu satu jam dari Jakarta. Selain itu, bisa juga menggunakan kendaraan bermotor untuk sampai ke venue dengan cepat dan tanpa macet-macetan.

2. Gunakan Shuttle Bus dari Jakarta menuju LMAC

LMAC selaku pihak penyelenggara menyediakan shuttle bus pulang pergi seharga Rp. 100.000 per harinya. Titik lokasi shuttle bus yang disediakan yakni MNC Tower (Kebon Sirih), MNC Studio (Kebon Jeruk), Citos (Cilandak), dan UKI (Cawang).

3. Gunakan KRL dan Ojek Online Motor

Pastikan untuk menyiapkan kartu elektronik sebelum menggunakan KRL menuju stasiun Bogor. Kemudian setelah sampai di Stasiun Bogor, bisa dilanjutkan dengan menggunakan ojek online motor menuju titik lokasi sekitar Rp. 80.000 atau menggunakan mobil taksi sekitar Rp. 100.000.

4. Gunakan KRL dan Angkot

Pilihan lainnya dapat menggunakan KRL sampai menuju Stasiun Bogor, kemudian naik angkot nomor 02 jurusan Sukasari-Bubulak berwarna hijau dan turun di Sukasari. Kemudian dilanjutkan dengan naik angkot 02 dari jurusan Sukasari-Cicurug berwarna biru selama satu jam dengan ongkos sekitar Rp 12.000. Apabila telah sampai, bisa dilanjutkan jalan kaki menuju Lido Music & Art Center.

5. Gunakan KRL dan BisKita

Pilih KRL dengan rute menuju Stasiun Bogor, kemudian gunakan BisKita nomor nomor K2 jurusan Ciawi-Bubulak dari Halte BAPPEDA yang berada di depan DPRD Kota Bogor. Setelah melewati 12 pemberhentian, turun di Halte Sindangsari 2 dan naik angkot nomor 02 jurusan Sukasari-Cicurug berwarna biru, lalu turun di pintu masuk Lido Lake Resort dengan ongkos sekitar Rp 12.000.

6. Gunakan KRL dan Kereta Pangrango

Bagi pengguna KRL pastikan untuk menaiki KRL terdekat dari rumah, kemudian turun di Stasiun Bogor. Apabila telah sampai, pilih kereta Pangrango Bogor-Sukabumi seharga Rp 45.000 dan turun di Stasiun Cigombong. Selepas keluar dari stasiun, langsung naik angkot nomor 02 jurusan Sukasari-Cicurug dan turun di pintu masuk Lido Lake Resort dengan ongkos seharga Rp. 5.000.

7. Gunakan Bus Transjabodetabek

Bukan hanya kereta, sebab bus Transjabodetabek jurusan Grogol-Ciawi yang berwarna biru dapat digunakan untuk menuju LMAC Lido Bogor. Selepas sampai pemberhentian terakhir di Ciawi, segera turun untuk naik angkot nomor 02 jurusan Sukasari-Cicurug berwarna biru dan pintu masuk Lido Lake Resort dengan ongkos sebesar Rp 30.000 untuk transportasi menggunakan bus dan angkot.

