Bandung Art Month ke-6 Digelar Sebulan dari Pameran Lukisan hingga Seni Botani

TEMPO.CO, Bandung - Kalangan seniman kembali menggelar Bandung Art Month (BAM) selama sebulan yang berlangsung 20 Agustus hingga 20 September 2023. Pada acara tahunan yang keenam kalinya ini dipasang tajuk Menang sebagai ungkapan keberhasilan bangsa dalam melewati masa- masa sulit akibat berbagai pembatasan ruang gerak masyarakat saat pandemi Covid-19.

“Menang berkaitan juga dengan optimisme di dalam kehidupan masyarakat serta pertumbuhan kegiatan seni dan budaya yang kian marak akhir-akhir ini,” kata kurator Rifky Effendy, perwakilan dari Bandung Connex, Sabtu, 19 Agustus 2023.

Bandung Art Month Libatkan Komunitas Seni Rupa di Bandung Raya

BAM melibatkan banyak kalangan dari komunitas seni rupa di Bandung Raya, seperti seniman, galeri, organisasi seni , sekolah dan kampus seni rupa, juga kafe, rumah, serta studio seniman. Pada 2023 ini BAM masuk dalam daftar 110 acara Karisma Event Nusantara 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pembukaan acara BAM akan dihelat di Sanggar Olah Seni, Babakan Siliwangi, Bandung, Minggu 20 Agustus 2023.

Di tempat itu juga akan berlangsung pembukaan pameran berjudul Self Portrait #2 Ingsun hingga 20 September 2023. Sementara di NuArt Sculpture Park berlangsung Pameran Seni Botani Ragam Flora Indonesia ke-4 yang bertema Spreading the Beauty of Nature dari 19 Agustus - 1 Oktober 2023. Di Thee Huis Gallery Taman Budaya Jawa Barat, ada pameran seni rupa Bijaba #3: Rakit yang menampilkan karya 63 perupa dari 14 - 27 Agustus 2023.

Pameran bersama Napak Tampak karya Gemma Guardi, Lutfi Yanuar, Patra Aditia, Periangga Irianto, Prabu Perdana, Sumastania Widyandari, dan Tennessee Caroline digelar di de Braga artotel sejak 11 Agustus hingga 30 September 2023. Sementara di Galeri Orbital Dago Bandung masih berlangsung pameran tunggal Dwi Putro yang berjudul Merampok Kegilaan hingga 27 Agustus 2023. Pameran kelompok AbstraX di Lawangwangi Creativespace dihelat sampai 4 September 2023.

Agenda acara seni lainnya di NuArt Sculpture Park yaitu Art Jam bersama Komunitas Lukis Cat Air Indonesia Bandung pada 27 Agustus 2023. Adapun Art Jam bersama Komunitas Drawing Garis Hitam direncanakan pada 2 September 2023. Di kafe Bumi, dijadwalkan Crochet Bag Workshop pada 27 Agustus 2023.

Pemutakhiran jadwal acara dan tempat lainnya bisa diakses lewat akun https://www.instagram.com/6th_bandungartmonth/, juga https://www.instagram.com/bdgconnex/, maupun https://bdgconnex.net/venues/bandung-art-month-6-menang/shows.

