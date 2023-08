5 Tempat Wisata di Jabodetabek yang Menawarkan Promo HUT Kemerdekaan RI

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tempat wisata di Jabodetabek menawarkan harga promo spesial untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2023. Manfaatkan promosi ini untuk menikmati liburan bersama keluarga.

Berikut 5 tempat wisata yang menawarkan promo menarik spesial 17 Agustus.

1. Ancol

Ancol hadir dengan promo spesialnya yang menarik. Untuk menyambut HUT RI tahun ini, Ancol memberikan penawaran menarik yang bertajuk Merdekaria untuk sejumlah wahana yang berada di Ancol. Tiket Dufan bisa didapat dengan harga promo Rp 147 ribu untuk hari biasa dan Rp 197 ribu untuk hari libur. Sedangkan Sea World Rp 68 ribu untuk hari biasa dan Rp 88 ribu untuk hari libur. Khusus wisatawan yang memiliki KTP Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, ada potongan Rp 20 ribu untuk pembelian tiket masuk Atlantis.

2. The Jungle Bogor

The Jungle Bogor juga menawarkan promo spesial untuk menyambut HUT RI ke-78. Tempat wisata ini terletak di Bogor, Jawa Barat, ini menawarkan promo “Gebyur Merdeka” dengan harga tiket masuk hanya Rp 45 ribu per orang dengan minimal pembelian 3 orang.

Untuk mendapatkan promo ini, cukup follow akun IG @thejunglebogor atau akun Facebook The Jungle Waterpark. Tangkap layar gambar promo yang ada di akun IG The Jungle, lalu unggah gambar promo ini di akun media sosial masing-masing.

3. Taman Safari Bogor

Taman Safari Bogor memberikan promo yang sangat unik dalam menyambut HUT Kemerdekaan ke-78 RI, yaitu promo Serbu Seru 78. Promo ini berlaku bagi pengunjung yang memiliki nama berunsur Agus di KTP seperti Agustin, Tubagus, Asparagus, dan lainnya, untuk mendapatkan promo potongan harga sebesar Rp 78 ribu. Promo tersebut berlaku untuk harga tiket Safari Siang dan panda, dari sebelumnya Rp 225.000 menjadi Rp 178.000.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Promo ini berlaku pada 1-17 Agustus 2023. Pembelian tiket promo hanya berlaku di online pada hari rabu melalui website resmi tamansafari.com, pada pukul 10.00-13.00, 16.00-18.00, dan 20.00-21.00.

4. Trans Studio Cibubur

Promo 17 Agustus selanjutnya adalah dari Trans Studio Cibubur. Tempat wisata ini menawarkan Cuma Nambah Rp 78 ribu untuk tiket kedua. Promo ini berlaku bagi mereka yang membeli tiket masuk dengan harga Rp 250 tambah Rp 78 ribu di hari biasa dan mendapatkan dua tiket. Untuk hari libur dengan harga Rp 325 tambah Rp 78 ribu untuk mendapatkan dua tiket. Promo ini berlaku untuk pembelian tiket online melalui website resminya www.transentertainment.com dengan periode pembelian dan kedatangan pada 14 sampai 20 Agustus 2023.

5. The Ranch Puncak

The Ranch Puncak turut memeriahkan HUT kemerdekaan RI dengan memberikan potongan harga Rp 20 ribu per orang. Pengunjung bisa membeli voucher di pintu masuk The Ranch dengan harga Rp 25 ribu dan akan mendapat potongan Rp 20 ribu untuk ditukar makanan dan minuman di restoran, tiket wahana permainan, dan aneka jajanan di kawasan wisata ini. Promo ini berlaku selama Agustus 2023.

DWI NUR AZIZAH

PIlihan Editor: 5 Destinasi Wisata Favorit di Kota Bogor Setiap Libur Natal dan Tahun Baru