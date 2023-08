Jalan-jalan Seru Bersama Keluarga di CGE Avenue Cimanggis, Ada Mini Golf hingga Berkuda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berbatasan dengan beberapa kota, Depok kerap dikunjungi untuk berwisata. Kota ini memiliki beberapa pilihan destinasi, salah satu yang terbaru adalah CGE Avenue.

CGE Avenue atau Cimanggis Golf Estate Avenue baru dibuka pada 16 Juni 2023 di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Tempat ini berada di tengah hunian, menawarkan berbagai macam aktivitas dan kuliner yang bisa dinikmati bersama keluarga.

Salah satu daya tarik tempat wisata Depok adalah ruang terbuka hijau yang sangat luas. Dengan berbagai macam tanaman dan tumbuhan, tempat ini kerap dikunjungi untuk mendapatkan udarabersih di tengah suasana yang sejuk dan asri.

Pengunjung tempat wisata keluarga ini bisa mencoba bermain mini golf dengan 18 hole. CGE Avenue juga menawarkan kolam renang yang dibuka untuk umum, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Aktivitas lain yang ditawarkan tempat ini adalah naik kuda, panahan, feeding bird, feeding pony, mini train, sepeda listrik, barrel train, pet corner dan masih banyak lagi.

CGE Avenue Cimanggis, Depok (Instagram/@@cgeavenue)

Setelah lelah bermain, pengunjung bisa menikmati berbagai makanan dan minuman seperti Mie Ayam Resep Nenek, Cireng Corner, Soto Mie Bogor, Terminal Gelato, Bakso Benhill, Iga Bakar Ceu Aara, hingga Lavoka yang menyajikan hidangan tradisional dengan sentuhan modern. Ada lebih dari 30 tenant kuliner yang menyajikan makanan tradisional, hidangan Korea yang lezat, hingga makanan khas Jepang.

Tempat ini dibuka setiap hari, di hari kerja buka mulai pukul 10.00 hingga 21.00, sedangkan akhir pekan mulai dari pukul 7.00 hingga 22.00. Pengunjung CGE Avenue tidak perlu beli tiket masuk, cukup membayar tiket wahana dan makanan. Tarif wanaha bermacam-macam, misalnya mini golf Rp30.000 per orang untuk hari biasa dan Rp50.000 per orang untuk hari libur. Jika ingin menaiki kuda kecil tarifnya Rp30.000 per orang untuk hari biasa dan Rp40.000 per orang untuk hari libur, sedangkan panahan Rp20.000.

DWI NUR AZIZAH

