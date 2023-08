Ayo Satset, Rayakan HUT Kemerdekaan RI, KAI Jual Tiket Kereta Hanya Rp 78 Ribu

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan Promo Satset atau saatnya merdeka dari macet. Untuk para calon penumpang kuda besi itu, disediakan total 20.000-an tiket kereta api dengan potongan harga khusus yang dapat dipesan.

Promo Satset ini, berlangsung untuk pemesanan dari 16 hingga 18 Agustus 2023, untuk keberangkatan tanggal 17 hingga 26 Agustus 2023. Promo tersebut hanya berlaku untuk pembelian melalui aplikasi Access by KAI.

Manfaatkan Program Satset Berburu Tiket Kereta Murah

Manager Humas Daop (Daerah Operasi) 6 Yogyakarta Franoto Wibowo mengatakan promo Satset ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen HUT Kemerdekaan RI ke-78. Daop 6 berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bepergian naik kereta api dengan tarif yang sangat terjangkau.

"Ayo satset (cepat-cepat) pesan tiket kereta api mumpung lagi promosi untuk memperingati kemerdekaan Indonesia ke-78," kata Franoto, Sabtu, 12 Agustus 2023.

Franoto menuturkan, terdapat dua mekanisme pada promo Satset, yaitu promo reguler. Promo ini memberlakukan pelanggan cukup membayar tiket sebesar 78 persen dari subkelas terendah kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Contohnya, KA Argo Dwipangga relasi Gambir - Solo Balapan yang harga terendahnya dijual Rp 420 ribu, dapat dibeli dengan Rp 325 ribu saja. KAI menyediakan 13.140 tiket untuk Promo Reguler ini.

PT KAI adakan Program Umrah with Access by KAI Tahap 2. Pelanggan bisa mendapatkan kesempatan umrah gratis dengan meningkatkan transaksi pembelian tiket kereta api jarak jauh kelas Komersial melalui aplikasi Access by KAI selama periode itu. Foto: Istimewa

Tiket Kereta Rp 78 Ribu untuk Kelas Eksekutif

Kedua, yaitu promo Flash Sale, yakni KAI menjual tiket hanya seharga Rp 78 ribu untuk kelas eksekutif. Tiket Promo Flash Sale dapat dibeli pada pukul 12.00 sampai dengan 13.00 dan mulai 19.00 sampai pukul 20.00 WIB selama promo berlangsung. Terdapat 6.920 tiket untuk Promo Flash Sale ini.

Franoto menjelaskan, ada 38 kereta api yang tersedia dalam Promo Satset. Berbagai kereta dengan tujuan dari dan menuju Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya bisa didapatkan dengan tarif yang terjangkau.

"Semoga dengan hadirnya Promo Satset, aplikasi Access semakin diminati oleh masyarakat serta membantu masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api dengan tarif yang menarik," tutup Franoto.

Berikut adalah daftar KA dan rute yang mendapatkan tarif Promo Reguler dan Flash Sale.

Daftar Nama Kereta yang Sediakan Promo HUT Kemerdekaan RI

1. Argo Dwipangga (Gambir – Solo Balapan pp)

2. Argo Lawu (Gambir – Solo Balapan pp)

3. Argo Muria (Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng pp)

4. Argo Sindoro (Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng pp)

5. Bima (Gambir – Surabaya Gubeng pp)

6. Bogowonto (Pasar Senen – Lempuyungan pp)

7. Brantas (Blitar - Pasar Senen pp)

8. Dharmawangsa (Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen pp)

9. Fajar Utama Solo (Pasar Senen – Solo Balapan)

10. Ciremai (Bandung – Semarang Tawang Bank Jateng pp)

11. Brawijaya (Malang – Gambir pp)

12. Fajar Utama YK (Yogyakarta – Pasar Senen pp)

13. Progo (Pasar Senen – Lempuyangan pp)

14. Menoreh (Pasar Senen – Semarang Tawang Bang Jateng pp)

15. Gajayana (Malang – Gambir pp)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

16. Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen – Surabaya Gubeng pp)

17. Gumarang (Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen pp)

18. Harina (Bandung - Surabaya Pasar Turi pp)

19. Kertanegara (Malang – Purwokerto pp)

20. Lodaya (Bandung - Solo Balapan pp)

21. Malabar (Bandung – Malang pp)

22. Mataram (Solo Balapan – Pasar Senen pp)

23. Mutiara Selatan (Bandung - Surabaya Gubeng pp)

24. Ranggajati (Cirebon – Jember pp)

25. Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp)

26. Sawunggalih (Kutoarjo – Pasar Senen pp)

27. Sembrani (Gambir - Surabaya Pasar Turi pp)

28. Senja Utama Solo (Solo Balapan – Pasar Senen pp)

29. Senja Utama YK (Pasar Senen – Yogyakarta pp)

30. Sindang Marga (Kertapati – Lubuk Linggau pp)

31. Singasari (Blitar – Pasar Senen pp)

32. Turangga (Bandung - Surabaya Gubeng pp)

33. Wijayakusuma (Ketapang – Cilacap pp)

34. Jaka Tingkir (Pasar Senen – Purwosari pp)

35. Jayakarta (Pasar Senen - Surabaya Gubeng pp)

36. Kertajaya (Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi pp)

37. Majapahit (Pasar Senen – Malang pp)

38. Matarmaja (Malang- Pasar Senen pp)

Pilihan Editor: Mengenal Jenis-jenis Kelas Kereta Api dan Perbedaannya