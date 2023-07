Comic-Con: The Cruise Bakal Digelar di Kapal Serenade of The Seas Tahun 2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - San Diego Comic Convention bekerja sama dengan Entertainment Cruise Productions dalam menghadirkan versi konvensi dan acara hiburannya yang populer ke laut pada tahun 2025, yang diberi nama Comic-Con: The Cruise.

Acara tersebut akan menampilkan berbagai program termasuk pesta malam bertema dan acara cosplay, trivia, panel dan sesi tanya jawab, dan temu sapa, dengan pengisi acara yang akan diumumkan.

Direktur Eksekutif Entertainment Cruise Productions Greg Laubsch mengatakan, Comic-Con tidak tertandingi dalam menciptakan komunitas yang menyatukan orang-orang untuk pengalaman yang tidak dapat Anda temukan di tempat lain. "Itu yang kami suka lakukan, dan kami telah merancang Comic-Con: The Cruise untuk menjadi petualangan penggemar yang unik," kata dia.

Comic-Con: The Cruise akan digelar pada 5 sampai 9 Febuari 2025, di kapal Serenade of the Seas Royal Caribben International. Kapal ini dapat menampung lebih dari 2.100 tamu di dalam kapal. Para penumpang akan berlayar pulang dan pergi dari Tampa, Florida, ke Cozumel, Meksiko, dengan waktu dua hari akan berada di laut.

Biaya yang dikeluarkan penumpang untuk mengikuti Comic-Con: The Cruise mulai dari US$990 atau sekitar Rp14,8 juta per orang berdasarkan huniannya. Tarif tersebut sudah termasuk dengan makanan dan minuman ataupun pertunjukan.

Fran Drescher Tak Bisa Prediksi Berapa Lama Aksi Mogok Aktor dan Pekerja Hollywood

Sementara itu, San Diego Comic-Con 2023 tetap digelar pada 21 hingga 23 Juli 2023, di tengah pemogokan Writers Guild of America dan SAG-AFTRA. Para penggemar cosplay tetap menghadiri pusat konvensi San Diego, mengantri untuk panel, berbelanja merchandise eksklusif, dan membaca buku komik favorit mereka.

Di bawah aturan SAG-AFTRA, anggota dilarang berpartisipasi dalam acara promosi dan konvensi penggemar seperti Comic-Con saat pemogokan berlangsung. Akibatnya, banyak studio dan jaringan membatalkan panel yang direncanakan seluruhnya, sementara yang lainnya mengurangi program.

Beberapa aktor yang muncul ada di sana karena mereka diberikan keringanan oleh SAG-AFTRA, seperti Tom Arnold, mempromosikan pertunjukannya yang akan datang Undereveloped, atau mereka yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan pemogokan. Seperti Jamie Lee Curtis, yang berbicara tentang novel grafisnya yang akan datang Mother Nature.

DWI NUR AZIZAH I USA TODAY | ENTERTAINMENT WEEKLY

