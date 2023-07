Penerbangan Delay saat Mau Nonton Konser, Fans Taylor Swift Nyanyi Bareng di Pesawat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal penerbangan yang terlambat atau flight delayed bisa bikin kesal penumpang karena terpaksa mengubah rencana yang sudah disusun. Itulah yang terjadi pada penerbangan Southwest Airlines rute Denver ke Salt Lake City akhir pekan lalu. Sebagian besar penumpang pesawat itu adalah penggemar Taylor Swift yang akan menonton konser sang idola.

Meski tertunda, itu tak membuat pesta berakhir. Para penggemar Taylor Swift melanjutkan pesta di pesawat. Dalam video viral yang dibagikan ke TikTok, penumpang dalam penerbangan itu menyanyikan lagu hit Swift "Love Story", saat trek diputar di sistem pengeras suara pesawat. Seorang pramugari terlihat berjalan menyusuri lorong tengah merekam semuanya.

Dilansir dari Fox News Digital, Southwest Airlines mengatakan bahwa anggota kru memperhatikan sebagian besar penumpang mengenakan merchandise Taylor Swift. "Mereka memutuskan untuk bersenang-senang sambil menunggu penerbangan," menurut keterangan itu. Sebagian besar penumpang terlihat ikut serta dalam perayaan atau mengabadikan momen di ponsel mereka.

Swift, yang saat ini sedang dalam Eras Tour, bermain selama dua malam di Empower Field.

Video penerbangan lainnya, yang tampaknya diposting oleh pramugari, juga dibagikan ke TikTok.

Seorang wanita, mungkin karyawan Southwest, terdengar berkata, "Lampu di telepon kalian semua. Nyalakan lampu kalian! Nikmati konsernya!"

Seorang juru bicara maskapai mengatakan, mereka bersenang-senang di Southwest Airlines dan dari penampilannya. "Para penumpang menikmati momen kesenangan singkat dengan kru kami di dalam penerbangan ini.… Kami memuji karyawan kami dan pelanggan atas kinerja yang mempesona ini dan menyampaikan permintaan maaf kami kepada non-Swifties di dalamnya."

Maskapai juga mengomentari video tersebut. "Kami akan mengingat ini selamanya," demikian komentar akun maskapai, merujuk pada album studio kesembilan Swift.

Video viral tersebut telah mengumpulkan ribuan komentar positif, namun ada beberapa yang menyuarakan kengerian mereka terhadap situasi tersebut.

"Ketakutan terbesar saya," tulis seorang pengguna.

"Neraka hidupku," komentar yang lain.

Pengguna yang memposting video berbagi di bagian komentar bahwa dia akhirnya bertukar gelang persahabatan dengan penumpang lain, praktik yang biasa dilakukan di konser Taylor Swift, mengacu pada lagunya "You're On Your Own Kid."

Banyak orang berkomentar, berharap mereka berada dalam penerbangan yang tertunda itu. "SAYA INGIN BERADA DI PESAWAT ITU," dan "ini akan membuat kecemasan terbang saya hilang."

PEOPLE | FOX NEWS

