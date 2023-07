5 Perawatan yang Patut Dicoba di Resor Pemenang Penghargaan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - AYANA Resort Bali memenangkan penghargaan sebagai Hotel Spa Terbaik untuk AYANA Spa serta posisi ke enam pada kategori 10 Kolam Renang Hotel Terbaik di Indonesia di ajang Travel + Leisure Luxury Awards Asia pada Juni lalu. Resor yang berfokus pada kesenangan, kesejahteraan dan layanan ini memadukan perpaduan perawatan yang luar biasa dan suasana yang tenang, menjanjikan pengalaman memanjakan yang tak tertandingi.

Giordano Faggioli, General Manager AYANA Estate, mengungkapkan rasa bangganya menerima pengakuan sebagai spa hotel terbaik dan dua dari 10 kolam renang hotel terbaik di Indonesia. "Fokus utama kami tetap memberikan pengalaman menginap yang luar biasa kepada para tamu kami," katanya seperti dikutip dari keterangan pers yang diterima Tempo, 17 Juli 2023.

Menurut Giordano, penghargaan ini sebagai bukti komitmen timnya terhadap keunggulan dan upaya tanpa henti untuk meningkatkan standar perhotelan mewah. "Tentu saja, perayaan yang sebenarnya terletak pada kegembiraan dan peremajaan yang mendalam yang dialami setiap tamu saat menikmati fasilitas spa dan kolam renang kelas dunia di resor kami," tambahnya.

Berikut adalah lima perawatan yang patut dicoba di AYANA Spa

1. Perawatan Ocean Dreams selama 180 menit di Spa on the Rocks

Pengalaman spa yang luar biasa terkurasi pada perawatan yang ditawarkan secara ekslusif di Spa on the Rocks, di mana vila perawatan terletak di atas bebatuan megah yang menghadap ke Samudera Hindia yang memesona. Spa on the Rocks menyediakan ritual kesehatan khusus yang dirancang untuk meremajakan dan menyegarkan tubuh.

Spa on the Rocks AYANA Spa. (dok. AYANA)

Perawatan dimulai dengan body polish yang memurnikan menggunakan lulur yang dibuat secara ahli dari perpaduan harmonis antara garam laut dan tanah liat, membuat kulit segar dan cerah. Selanjutnya, pijatan yang mendetoksifikasi dilakukan untuk memancing kemampuan tubuh untuk membersihkan dan merevitalisasi. Perawatan selanjutnya adalah facial mewah, yang meningkatkan kilau alami dan mengembalikan pancaran kulit muka.

2. Ritual Pijat Nakatsuji selama 120 menit

Pijat terapeutik dari atas kepala hingga ujung kaki ini menggunakan 'Metode Nakatsuji' yang dikembangkan oleh ahli osteopati dan anti-penuaan terkenal Jepang, Tadashi Nakatsuji, dan eksklusif untuk AYANA Spa. Metode ini mendorong penyembuhan seluruh tubuh dan berfungsi untuk meredakan nyeri otot dan meningkatkan drainase limfatik, sementara pijat kepala, leher, dan bahu meredakan sakit kepala dan ketegangan. Untuk melengkapi ritual holistik ini, pijat wajah menggunakan minyak lembut yang kaya akan mineral untuk menutrisi kulit.

3. 120 menit Seven Chakra Dhara Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Ritual mempesona ini dimulai dengan gerimis minyak aromatik pada titik-titik chakra dan seluruh tubuh. Menggunakan tradisi Ayurveda, perawatan mewah ini menggabungkan pijat Abhyanga, aromaterapi, batu permata, dan penyembuhan suara chakra untuk memelihara dan menenangkan pikiran, tubuh, dan jiwa secara mendalam.

4. Pijat Tradisional Bali selama 60 menit

Pijat tradisional Bali terinspirasi dari sistem pengobatan tradisional yang kaya di India, Cina, dan Asia Tenggara. Perawatan jaringan dalam holistik ini menggabungkan perpaduan harmonis antara peregangan lembut, akupresur, refleksiologi, dan aromaterapi. Dengan merangsang sirkulasi darah, oksigen, dan energi "qi" ke seluruh tubuh, pijatan terapeutik ini meningkatkan rasa kesejahteraan dan ketenangan yang mendalam.

Thalassotherapy murni AYANA Spa. (dok. AYANA)

5. Thalassotherapy 120 menit di Aquatonic Pool terbesar di Asia

Perawatan Thalassotherapy murni AYANA Spa memanfaatkan khasiat terapeutik air laut dan produk laut, menawarkan pendekatan holistik untuk meningkatkan kesehatan, dan kebugaran. Labirin air laut hangat yang dipanaskan dengan hati-hati hingga suhu optimal membantu menyeimbangkan kembali mineral dalam tubuh, menyegarkan sirkulasi darah, meningkatkan tonisitas, dan membantu rehabilitasi otot.

Dengan 12 stasiun pijat hidro yang berbeda, masing-masing dilengkapi dengan lebih dari enam puluh aliran jet individu, gelembung mikro, dan geyser yang dirancang untuk memberikan pijatan yang ditargetkan ke sendi dan otot. Aquatonic Pool menghadap langsung ke Samudra Hindia bagi para tamu untuk menikmati pemandangan matahari terbenam Jimbaran yang terkenal.

