Bikin Wisatawan Nyaman, Tim Security Guard Mandalika Dapat Pelatihan Hospitality

TEMPO.CO, Mataram - Kawasan The Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, diharapkan menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia. Daerah ini memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan. Bukan hanya daerahnya, kualitas sumber daya manusianya pun ikut ditingkatkan, termasuk para petugas keamanan. Mereka tidak hanya dituntut sigap menjaga keamanan, tetapi juga bersikap ramah agar wisatawan merasa nyaman.

Untuk pengembangan karakter dan peningkatan pengetahuan hospitality mereka, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC berkolaborasi dengan holding usaha PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/Injourney, menggelar Hospitality Training for Security ITDC The Mandalika yang diselenggarakan mulai tanggal 10-14 Juli 2023.

Sebanyak 108 orang Tim Security Guard ITDC yang bertugas di kawasan wisata The Mandalika, mengikuti pelatihan yang dibawakan oleh Project Leader Hospitality Culture - Injourney Sarah Iridina dan tim.

Hospitality Training for Security ITDC The Mandalika 10-14 Juli 2023 (Dok. ITDC)

Tim Security Guard ITDC memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan yang sangat baik kepada tamu dan pengunjung di kawasan The Mandalika. Mereka diharapkan dapat menjaga citra kawasan yang dikelola dan dikembangkan oleh ITDC.

Direktur Operasional ITDC Troy Reza Warokka mengatakan, pelatihan ini mengingatkan peserta akan pentingnya pelayanan prima kepada tamu dan pengunjung. ‘’Selain itu, Tim Security Guard ITDC juga diajarkan pula keterampilan komunikasi, berpakaian dengan baik, dan tampilan yang menarik,” katanya.

VP Human Capital & General Affair Desak Ketut Adi Sundarini mengungkapkan harapannya pelatihan kepada Tim Security Guard ini akan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bidang kerja hospitality. ‘’Diharapkan pelatihan ini diterapkan dengan baik dan konsisten dalam menjalankan fungsi pelayanan yang excellent,” ujar Desak.

Hospitality Training for Security ITDC The Mandalika dibuka oleh Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka, 11 Juli 2023 dan dihadiri oleh Project Leader Hospitality Culture - Injourney Sarah Iridina dan tim, Branch Manager PT Angkasa Pura Support Lombok Septia Yuda Prabawa dan tim, General Manager The Mandalika Molin Duwanno, VP Site Operation The Mandalika I Made Pari Wijaya dan VP Human Capital & General Affair Desak Ketut Adi Sundarini.

SUPRIYANTHO KHAFID

