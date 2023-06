Syaharani Tampil di More Than Jazz Art Jogja, Sajikan Musik, Masak, dan Melukis dalam 1 Panggung

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah musisi jazz dari berbagai daerah akan bertemu dalam satu panggung bertajuk More Than Jazz Art (MTJA) yang digelar di kafe Barley and Barrel & Tera All Day Dining Artotel Suites Bianti Yogyakarta, Jumat, 23 Juni 2023. Para musisi jazz itu akan tampil dalam satu panggung unik yang tak semata menyuguhkan musik semata. Pertunjukan dipadukan dengan atraksi live cooking sejumlah menu nusantara.

Penampilan Pertama Syaharani di Jogja setelah Pandemi

Sederet penampil yang akan hadir seperti musisi jazz kawakan Tanah Air antara lain Syaharani, Kemala Ayu, juga komunitas Jazz berbagai kota yaitu Jess Kidding (Purwokerto), Absurdnation (Semarang), Kemisan Jazz (Malang) hingga Caravan Quintet (Yogyakarta). "Senang sekali bisa kembali perform di Yogya, karena mungkin sudah tiga atau empat tahun saya tak bisa ke Yogya karena ada Covid-19 saat itu," kata Syaharani di Yogyakarta, Kamis, 22 Juni 2023.

Syaharani menuturkan, pascapemerintah mencabut status pandemi, musisi terutama jazz butuh ruang-ruang baru untuk kembali eksis. "Panggung mini jazz yang dipadukan dengan happening art dan live cooking seperti MTJA ini pasti memiliki nuansa tersendiri," kata dia.

Pertunjukan Jazz, Memasak, dan Melukis dalam 1 Panggung

Imant Setiawan selaku General Manager Artotel Suites Bianti Yogyakarta mengatakan selain

live cooking yang mewarnai pentas jazz itu, pengunjung juga akan dihibur aksi 10 seniman lukis yang menuangkan ekspresi atau respon terhadap musik jazz secara langsung melalui lukisan di kanvas. "Jadi ada tiga atraksi kolaborasi sekaligus, yakni musik jazz, live cooking, dan live art," kata dia.

Adapun live cooking dalam event bertepatan ulang tahun Barley and Barrel itu mengusung tema 'Kelana Rasa'. Aksi ini merupakan kolaborasi antara Chef Jojo (Executive Chef Artotel Suites Bianti) dengan beberapa chef kenamaan asal Yogya yakni Chef Nanda dari Nanduto Home Cooking Yogyakarta.

