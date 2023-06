Kaisar Jepang Akan Kunjungi Yogyakarta, Sultan HB X: Ini Bukan Pertemuan Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito dan Permaisuri Masako dijadwalkan menyambangi Yogyakarta pada Rabu, 21 Juni 2023. Lawatan kaisar dan permaisuri Jepang itu menjadi momen spesial karena merupakan kunjungan pertama sang kaisar ke Indonesia, khususnya ke Yogyakarta sejak dirinya dinobatkan pada 2019.

"Pertemuan kami dengan Kaisar Naruhito ini bukan pertemuan pertama," kata Raja Keraton yang juga Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam keterangannya, Senin, 19 Juni 2023.

Sultan HB X mengatakan sebelum dinobatkan menjadi kaisar, Naruhito pernah berkunjung ke Yogyakarta. "Sebelum dinobatkan menjadi kaisar, ( Naruhito muda) sempat ke Yogyakarta, ke perkebunan murbei dan melihat aktivitas pemintalan sutra emas," kata dia.

Tidak hanya itu, pada 2022, Kaisar Naruhito sempat berada di Indonesia untuk memberikan penghargaan Bintang Tanda Jasa The Order of Rising Sun, Gold and Silver Star pada dirinya.

Sultan pun menuturkan hubungan Jepang dan Indonesia saling menguntungkan selama ini. Sudah lebih dari 50 tahun kerja sama itu dilakukan sejak masa orde baru.

"Pertemuan nanti kami harap bisa membuka dialog yang memudahkan untuk bersepakat membangun kerjasama," kata Sultan.

Menurut Sultan, siapapun pemimpinnya, apabila pondasi kerja sama kuat, maka kerja sama tetap bisa dilanjutkan.

Dalam lawatan ke Yogyakarta, kaisar dan permaisuri Jepang itu akan menyambangi Keraton Yogyakarta dan Balai Sabo Dam Maguwoharjo di Sleman.

