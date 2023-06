Nonton Film Gratis di Festival Film Europe on Screen Bandung, Ini Jadwal Pemutarannya

Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Festival Film Europe on Screen akan digelar serentak di tujuh kota di Indonesia pada 16-25 Juni 2023. Di Bandung, pemutaran film secara gratis berlangsung di pusat kebudayaan dan bahasa Prancis (IFI) dan Goethe Institut pada 17 – 24 Juni 2023.

"Kapasitas penonton di Auditorium IFI Bandung 200 orang," kata Ricky Arnold Yuniarto, Penanggung Jawab Bidang Budaya dan Komunikasi IFI Bandung, Kamis, 15 Juni 2023.

Panitia menyiapkan kursi bagi penonton, makanan ringan serta minuman seperti teh dan kopi. Penonton bisa datang langsung lalu mendaftar lewat Quick Response (QR) Code di lokasi.

"Tidak ada syarat khusus bagi penonton, yang penting saling menghormati dan tidak menganggu penonton lain,” kata Ricky.

Penonton di Bandung akan kebagian 18 dari total 73 film yang dibawa panitia dari 24 negara di Eropa. Setiap hari dijadwalkan dua hingga tiga film yang ditayangkan.

Pada hari pertama di IFI Bandung, Sabtu, 17 Juni 2023 pukul 14.30, film pembukanya berjudul Super Furball Saves the Future. Kisahnya tentang Emilia, seorang anak perempuan biasa yang memperoleh kekuatan super setelah digigit marmut peliharaannya.

Dengan kekuatan barunya, ia berusaha untuk menyelamatkan para lebah. Namun sebelum itu, ia harus menyelamatkan perundung terbesar di sekolah.

Berdurasi 96 menit, film komedi Finlandia buatan 2022 garapan sutradara Joona Tena itu meraih penghargaan Best Original Score for an Action/Adventure Film di ajang International Film Music Critics Award 2023.

Pada jam berikutnya, pukul 16.30, film The Fence asal Inggris yang berjenis drama komedi bagi penonton berusia 13 tahun lebih. Kisahnya tentang Steve yang memburu pencuri sepeda motor barunya bersama kakak dan teman-temannya yang berandalan.

Film drama komedi selanjutnya pada pukul 18.30, So Damn Easy Going. Film asal Swedia itu meraih Q Movie Award di ajang Braunschweig International Film Festival 2022.

Di hari kedua, Ahad, 18 Juni di IFI Bandung masih memutar tiga film dari pukul 14.30. Dimulai oleh I am Zlatan dari Swedia yang berdasarkan autobiografi pemain sepakbola terkenal Zlatan Ibrahimovic. Pemeran utamanya meraih penghargaan Best Actor di Guldbagge Awards 2023. Tayangan kedua sebuah film komedi Italia, She's the One, yang disertai sesi tanya jawab bersama sutradara seusai pemutaran film berdurasi 103 menit untuk penonton berusia 17 tahun lebih.

Penutupnya sebuah film drama asal Belgia berjudul I Have Electric Dreams bagi penonton usia 17 tahun ke atas. Film itu meraih penghargaan Best Director, Best Actress, Best Actor, di Locarno International Film Festival 2022. Juga Horizons Award di San Sebastián International Film Festival 2022.

Mulai Senin, 19 Juni 2023 dan seterusnya pada hari kerja di IFI Bandung, jam pertunjukan dipangkas menjadi dua kali yaitu pada pukul 16.30 dan 18.30. Filmnya berjudul Sonata (Polania) dan Comedy Queen (Swedia). Selasa, 20 Juni, filmnya adalah The Worst Ones (Prancis) dan Metronom (Rumania).

Lokasi pemutaran film gratis kemudian pindah tempat ke Goethe Institut di Bandung, Rabu, 21 Juni dengan jam yang sama. Filmnya berjudul Talking About the Weather (Jerman) dan Ramona (Spanyol). Jadwal Kamis, 22 Juni, giliran film The Inner Cage (Italia), dan Rabiye Kurnaz vs George W. Bush (Jerman). Lalu Jumat, 23 Juni, film Lullaby (Spanyol), dan Family Affairs (Jerman). Sementara Sabtu, 24 Juni, yaitu film Hatching (Finlandia) dan dipungkasi oleh Black Box (Prancis).

