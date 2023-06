Indonesia Raih Peringkat Satu Wisata Halal dalam Global Muslim Travel Index 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun ini, Indonesia berhasil meraih predikat Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023 dalam Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 di Singapura. Wisata halal Indonesia naik peringat satu dari sebelumnya peringkat dua.

"Kita mendapat hasil yang di luar dugaan, Indonesia berhasil ada di posisi pertama Global Muslim Travel Index," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam keterangannya, Sabtu, 3 Juni 2023.

Sandiaga mengatakan kenaikan ini merupakan suatu capaian yang luar biasa. Pada 2021, Indonesia berada di peringkat keempat dan pada 2022 peringkat dua.

"Saya tadinya menargetkan 2025 (meraih peringkat pertama), ternyata di 2023 ini tim yang mempersiapkan berhasil mengeksekusi beberapa program-program andalan kita sehingga kita pada akhirnya ada di posisi pertama, dan ini merupakan sebuah prestasi," kata Sandiaga.

Menurut Sandiaga, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi pihak-pihak terkait, khususnya Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Halal In Travel, Mastercard Crescent dan lainnya. Lewat kolaborasi itu, PPHI mampu menyabet dua penghargaan sekaligus, yaity Stakeholder Awareness Campaign of The Year dari Mastercard Crescent Rating GMTI Awards dan Stakeholder Awareness Campaign of the year dari Halal In Travel Awards 2023.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita harapkan dari target 8,5 juta wisatawan juga ditopang oleh pariwisata halal dan wisatawan muslim," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan pencapaian ini diharapkan dapat mendorong target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di 2024 yang salah satunya bertumpu pada pariwisata halal. "Penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata enam kali lipat lebih banyak dibandingkan sektor-sektor lainnya juga memberdayakan masyarakat secara signifikan," kata dia.

Merujuk laman kemenparekraf.go.id, sudah ada 5 wilayah destinasi wisata halal di Indonesia yang tercatat dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI), yaitu Aceh, Lombok, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta.

Baca: Wisata Halal Indonesia Raih Rangking Dua Global Travel Muslim Index 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.