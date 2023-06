ITDC Siapkan Beragam Event untuk Promosikan Nusa Dua, Mandalika dan Golo Mori

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akan menggelar sejumlah event untuk mempromosikan kawasan wisata yang dikelolanya. BUMN itu saat ini mengelola The Nusa Dua Bali, The Mandalika Lombok Tengah dan The Golo Mori Manggarai Barat.

Sejumlah event menarik skala nasional dan internasional akan digelar pada pertengahan hingga akhir tahun 2023. Direktur Utama ITDC Ari Respati mengatakan penyelenggaraan sejumlah event berskala nasional dan internasional di tiga kawasan itu sebagai bentuk kolaboratif dan aktivitas kawasan dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Yang dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata dia dalam keterangannya, Kamis, 1 Juni 2023.

Harapannya, menurut Ari, penyelenggaraan event-event tersebut dapat menarik minat wisatawan domestik hingga mancanegara untuk datang berkunjung dan menikmati berbagai aktivitas di sana. Pada akhirnya, kunjungan itu dapat meningkatkan value dan memperkuat karakteristik kawasan The Nusa Dua, The Mandalika dan The Golo Mori.

Ari mengatakan ITDC membuka seluas-luasnya kesempatan kerjasama bagi penyelenggara event/kegiatan MICE, olahraga dan hiburan untuk dapat berkolaborasi menggeliatkan pariwisata dan ekonomi di Bali, NTB dan NTT. Dengan demikian kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi dari rangkaian event tersebut.

"Serta menjadikan The Nusa Dua, The Mandalika dan The Golo Mori sebagai destinasi pariwisata unggulan yang dikenal masyarakat luas hingga di seluruh dunia," kata Ari.

Sejumlah event nasional dan internasional

The Nusa Dua

The Nusa Dua memiliki fasilitas lengkap untuk beragam aktivitas wisata. Dalam kawasan terintegrasi The Nusa Dua, terdapat Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) dan Bali International Convention Center (BICC) yang menjadi bagian dari The Westin Resort Nusa Dua.

Tempat itu kerap menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) berskala nasional dan internasional. Selain itu, kawasan The Nusa Dua memiliki Nusa Dharma dan Peninsula Island

Nusa Dharma sebagai venue wisata religi dan aktivitas yoga yang digelar setiap hari Jumat dan Ahad. Sedangkan Peninsula Island dapat digunakan untuk berbagai event, yang dilengkapi dengan Daya Tarik Wisata (DTW) Waterblow dan Taksu Art Stage untuk pagelaran Kecak and Barong Dance yang menjadi atraksi baru di kawasan The Nusa Dua.

Event yang akan digelar di kawasan The Nusa Dua diantaranya Dream Machine & Bali & Beyond Travel Fair 2023 pada Juni, ANOC World Beach Games pada Agustus dan Nusa Dua New Year’s Eve (NYE) pada Desember.

The Mandalika

Kawasan The Mandalika menjadi salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang banhak menjadi lokasi sport tourism. ITDC juga mengelola Pertamina Mandalika International Circuit sejak 2021 dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event balap motor internasional World SBK dan MotoGP.

Tidak hanya sebagai venue utama event balap motor international, namun baru-baru ini Pertamina Mandalika International Circuit juga sukses menjadi venue utama penyelenggaraan balap sepeda internasional L’Etape Indonesia Tour de France 2023.

Di The Mandalika akan digelar sejumlah acara, antara lain Track Day Supercar & Tree Island Journey pada Juni, Shell Eco Marathon pada Juli, Asian Road Race Championship pada Agustus, MotoGP 2023 & Mandalika Xperiences Stage pada Oktober dan Pesta Rakyat Kembang Api pada Desember.

The Golo Mori

Kawasan The Golo Mori atau Golo Mori Convention Center (GMCC) adalah kawasnman wisata terbaru yang dikelola ITDC. GMCC secara perdana menjadi salah satu venue kegiatan KTT ASEAN ke-42 pada 9-11 Mei 2023.

Di sana akan digelar sejumlah event, yaitu The Golo Mori Intimate Concert pada September.

