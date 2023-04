Bandara Changi Singapura Buka lagi Tur Gratis untuk Penumpang Transit

TEMPO.CO, Jakarta - Bandara Changi di Singapura meluncurkan kembali tur gratis untuk penumpang transit dan transfer. Layanan itu sebelumnya dihentikan akibat pandemi Covid-19.

Tur gratis itu disediakan oleh Changi Airport Group (CAG), Singapore Airlines (SIA) dan Singapore Tourism Board (STB). Tur yang sebelumnya sudah ada itu mencakup City Sights Tour, Jewel Tour dan Heritage Tour.

Kini, layanan tur telah disegarkan untuk menyertakan tempat menarik baru. Changi Precinct Tour akan diperkenalkan bagi para pelancong yang akan membawa mereka ke tempat-tempat menarik dan ramai di kawasan Timur di sekitar Bandara Changi Singapura.

Lim Ching Kiat, Wakil Presiden Eksekutif Air Hub & Cargo Development Changu Airport Grouo mengatakan mereka senang untuk menghadirkannya kembali dengan dimulainya kembali perjalanan. "Ini akan memikat para pelancong untuk menjelajah lebih jauh di bandara," kata dia, Rabu, 5 April 2023.

Setiap tur berlangsung sekitar 2,5 jam dan akan tersedia setiap hari. Untuk memudahkan perjalanan penumpang, pemesanan di muka kini tersedia di situs web Bandara Changi.

Semua penumpang transfer dan transit yang memiliki masa singgah minimal 5,5 jam tetapi kurang dari 24 jam dapat mengikuti tur gratis itu. Penumpang hanya perlu memiliki visa masuk yang sah untuk ikut serta dalam tur. Diketahui penumpang transit yang menyumbang sekitar 30 persen dari lalu lintas penumpang di Changi.

Itinerary tur kota gratis akan menyoroti fitur keberlanjutan di beberapa lokasi dan menawarkan kepada peserta gambaran umum tentang upaya keberlanjutan Singapura. Ini akan mencakup Eco Community Garden di atap 'Our Tampines Hub', inisiatif pelestarian lingkungan yang diterapkan di Gardens by the Bay (sebagai bagian dari City Sights Tour) dan Jewel (sebagai bagian dari Jewel Tour).

TIMES OF INDIA

