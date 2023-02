Ingin One Day Trip Batam - Singapura? Ini Harga dan Jadwal Kapal Setiap Hari

TEMPO.CO, Batam - Bagi sebagian warga Batam liburan ke Singapura sudah menjadi hal biasa. Sebab, tidak butuh waktu sampai dua jam untuk menuju negeri Singa dari Batam.

Bahkan beberapa wisatawan juga memilih berkunjung ke Singapura jika berada di Kota Batam. Selain dekat, liburan ke Singapura bisa dilakukan one day trip atau satu hari penuh. Setelah itu wisatawan bisa kembali ke Kota Batam.

Dari Kota Batam, wisatawan bisa berangkat dari empat pelabuhan, yaitu Pelabuhan Internasional Batam Center, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Internasional Sekupang dan Pelabuhan Nongsa Point. Sedangkan untuk armadanya, ada tiga pilihan kapal, yaitu Batam Fest Ferry, Sindo Ferry dan Majestyc Ferry.

Lalu berapa harga tiket dan jadwal kapal feri Batam-Singapura saat ini? Harga tiket ke Singapura sekitar 73 dolar Singapura (Rp 800 ribu) untuk perjalanan pulang pergi. Sedangkan untuk one way dibanderol Rp 390-450 ribu per penumpang.

Salah seorang penumpang membeli tiket kapal sindo ferry Batam-Singapura. TEMPO/ Yogi Eka Sahputra

Berikut adalah jadwal kapal feri Batam-Singapura:

1. Jadwal Kapal Ferry Batam Fast

Keberangkatan dari Pelabuhan Batam Center menuju Harbourfront Singapura

Pukul 06.00, 07.00, 08.20, 09.50, 12.50, 14.10, 15.20, 16.30, 17.40, 19.00 dan 20.30 WIB

Keberangkatan dari Pelabuhan Batam Center menuju Tanah Merah Singapura

Pukul 08.00, 09.20, 11.30 dan 13.20 WIB

Keberangkatan dari Pelabuhan Sekupang menuju Harbourfront Singapura

Pukul 06.00, 07.00, 08.30, 11.20, 12.30, 15.20 dan 17.30 WIB

Keberangkatan dari Pelabuhan Nongapura Batam menuju Tanah Merah Singapura

Pukul 10.00, 12.00 dan 16.30 WIB

2. Jadwal Kapal Ferry

Keberangkatan Pelabuhan Batam Center menuju Harbourfront Singapura

Pukul 06.00, 07.20, 08.40, 10.40, 12.40, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 18.20 dan 19.30 WIB

Keberangkatan dari Pelabuhan Batam Center menuju Tanah Merah Singapura

Pukul 08.00, 09.20, 11.30 dan 13.20 WIB

Keberangkatan dari Pelabuhan Internasional Sekupang ke Harbourfront Singapura

Pukul 06.00, 07.00, 08.40, 11.20, 12.30, 15.20 dan 17.30 WIB

3. Majestic Fast Ferry

Keberangkatan dari Pelabuhan Batam Center menuju Harbourfront Singapura

Pukul 06.00, 07.10, 08.20, 09.30, 10.20, 11.30, 12.20, 14.30, 16.00, 17.30, 18.30 dan 20.00 WIB

Keberangkatan dari Pelabuhan Sekupang menuju Harbourfront Singapura

Pukul 06.00, 09.00, 13.10, 16.20 dan 18.00 WIB

Keberangkatan dari Pelabuhan Batam Center menuju Tanah Merah Singapura

Pukul 07.30, 12.50 dan 15.50 WIB

Biasanya wisawatan berangkat dari Batam menggunakan kapal feri yang paling pagi, kemudian kembali ke Batam menggunakan kapal feri dari Singapura yang jadwal berangkat paling terakhir hari itu.

