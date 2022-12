Ragam Atraksi Wisata Baru di Australia Mulai Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Australia selalu menjadi salah satu destinasi pilihan bagi warga Indonesia untuk liburan ke luar negeri. Negeri kangguru memiliki banyak pilihan atraksi wisata menarik, termasuk yang terbaru.

Pada Januari 2023, Australia menawarkan berbagai pengalaman baru yang menarik di seluruh negara bagian. Berikut adalah rekomendasi aneka wisata baru yang menarik untuk dikunjungi bersama keluarga di Australia menurut Tourism Australia:

Raksasa Mandurah di Mandurah, Australia Barat

Raksasa Mandurah adalah sebuah pameran gratis yang dibuat oleh seniman patung Denmark Thomas Dambo. Patung-patung besar ini tersebar di Mandurah dan wilayah Peel yang merupakan satu-satunya di Subiaco. Orang Bindjareb dari Bangsa Noongar yang menjadi penjaga Peel bercerita tentang tanah tempat setiap raksasa ditempatkan di setiap lokasi.

Tur Saus Lokal di Sydney, New South Wales

Ini adalah rute yang tepat bagi wisatawan yang ingin mencoba berbagai bar melalui CBD Sydney dan The Rocks. Tur ini bisa diikuti hingga 12 tamu dan sangat cocok untuk mereka yang ingin mendapatkan teman baru sambil menjelajahi bar kecil terbaik di Sydney. Dari Cantina OK!, salah satu dari 50 bar teratas di dunia hingga Frankie's Pizza, tur akan mengajak peserta mengunjungi kurang lebih empat bar selama tiga setengah jam.

Tur ke Pulau Kanguru di Australia Selatan

Ini adalah atraksi yang tepat untuk para penjelajah. Wisatawan dapat menikmati kelezatan lokal di hutan semak, memilih berbagai pilihan tur atau meminta rencana perjalanan yang dipesan lebih dahulu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tamu akan diangkut dengan kendaraan Mercedes Benz untuk perjalanan mewah.

taypani milaythina-tu: Return to Country di Hobart, Tasmania

taypani milaythina-tu: Return to Country adalah pameran terobosan yang menampilkan karya kreatif dari 20 seniman asli Tasmania. Pameran ini berlangsung hingga 12 Februari 2023. Pameran ini mengeksplorasi hubungan antara komunitas dan benda leluhur, khususnya yang diadakan di institusi di luar Tasmania.

Feared and Revered: Feminine Power through the Ages di Canberra, Ibu Kota Australia

Diluncurkan Desember ini, Feared and Revered: Feminine Power through the Ages untuk merayakan feminitas dan tradisi budaya yang mencakup enam benua dan 5.000 tahun. Pameran akan menampilkan lebih dari 160 objek dari British Museum. Koleksi yang ditampilkan antara lain artefak sakral, karya seni kontemporer dan banyak lagi. Di samping itu ini adalah representasi tokoh perempuan Australia dan budaya populer perwujudan dari dewa.

