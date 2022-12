Dua Pembatasan di Kawasan Wisata Bromo Akhir Tahun Ini, Wulan Kapitu dan PPKM

TEMPO.CO, Jakarta - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyampaikan mengenai pembatasan yang akan dilakukan di kawasan wisata Bromo. Hal itu berkaitan dengan pelaksanaan Wulan Kapitu oleh Suku Tengger dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 1.

Untuk Wulan Kapitu, pengelola akan membatasi penggunaan kendaraan bermotor di sejumlah lokasi dan waktu. Kepala Balai Besar TNBTS Hendro Widjanarko mengatakan kaldera Tengger akan ditutup dari kendaraan bermotor pada 23 Desember 2022 mulai pukul 18.00 WIB hingga 24 Desember pukul 18.00 WIB.

“Dilakukan penutupan kaldera Tengger TNBTS dari kendaraan bermotor, kecuali untuk kedaruratan,” kata Hendro, Rabu, 14 Desember 2022.

Kaldera Bromo juga akan bebas dari kendaraan bermotor pada akhir Wulan Kapitu yang jatuh pada 21-22 Januari 2023 dengan waktu yang sama. Pengumuman itu tertuang dalam Surat Nomor PG.10/T.8/BIDTEK/BIDTEK.1/KSA/2022.

Saat pembatasan itu, kendaraan bermotor dari arah Kabupaten Pasuruan hanya diperbolehkan hingga Pakis Bincil. Sedangkan dari arah Kabupaten Malang serta Kabupaten Lumajang hingga Jemplang dan dari arah Kabupaten Probolinggo hanya sampai Cemorolawang.

"Ini dilakukan untuk menghormati adat dan budaya masyarakat Tengger pada Wulan Kapitu," kata Hendro.

Meski ada pembatasan, aktivitas pariwisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tetap dibuka. Namun, wisatawan tidak diperkenankan menggunakan kendaraan bermotor.

“Masih diperbolehkan kunjungan wisata, hanya saja untuk kaldera Bromo atau Tengger, tidak diperkenankan menggunakan kendaraan bermotor,” kata Hendra.

Selain pembatasan kendaraan bermotor saat Wulan Kapitu, pengelola melakukan pembatasan terkait kapasitas pengunjung berkaitan dengan PPKM Level 1 pada musim libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Kuota untuk wisatawan ditetapkan 75 persen dari total daya tampung kawasan.

Dengan adanya pembatasan tersebut, maka jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Bromo per hari ditetapkan sebesar 2.202 orang per hari. Penetapan kuota kunjungan wisatawan itu terbagi pada kawasan Bukit Cinta sebanyak 93 orang per hari, Bukit Kedaluh 321 orang per hari, Penanjakan 666 orang per hari, Mentigen 165 orang per hari dan Savana Teletubbies sebanyak 957 orang per hari.

