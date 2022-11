3 Keunikan Karen's Diner yang akan Buka Restoran di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Restoran waralaba asal Australia, Karen’s Diner bakal membuka cabangnya di Jakarta. Pembukaan itu bekerja sama dengan restoran lokal Bengkel Burger pada pertengahan Desember mendatang, disampaikan langsung oleh Karen’s Diner lewat akun resmi Instagram @karensdinerofficial. Kabar itu menyedot perhatian masyarakat. Sebab, Karen's Diner menawarkan pelayanan berbeda.

Keunikan Karen’s Diner

1. Good food terrible service

Biasanya, restoran akan mengupayakan kesan yang baik kepada para pelanggan. Tapi, itu tidak berlaku di Karen’s Diner. Mengutip situs web Karen's Diner bemorekaren.com moto dari restoran itu Good Food Terrible Service yang berarti makanan yang baik pelayanan mengerikan. Restoran ini melatih pramusaji dan stafnya untuk mencemooh dan judes terhadap pelanggan yang datang ke Karen’s Diner.

Mengutip The Age, di restoran Karen’s Diner, pelanggan pasti mendapat perlakuan yang kurang mengenakkan. Misalnya, pramusaji berteriak masuk dan melempar buku menu ke atas meja. Pramusaji Karen’s Diner tak sungkan untuk mencemooh dan membuat gerakan kasar ketika pengunjung mengajukan pertanyaan. Meski begitu, restoran ini memiliki aturan untuk tidak menghina fisik atau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

2. Nama menu tak biasa

Mengutip situs webnya, menu yang ditawarkan seperti kentang goreng, burger, chicken wings, dan fried chicken breast. Namun, sebagian besar nama menu dari masing-masing makanan inilah yang membuatnya unik. Restoran ini menamai menu seperti The Music is too loud, I Want to See the Manager Karen, dan Country Karen.

3. Peraturan yang ketat mengenai usia

Akibat perlakuan pramusaji yang kurang mengenakaan, Karen’s Diner memiliki konsep peraturan yang ketat jika dibandingkan restoran yang lain. Restoran ini menyarankan untuk anak dibawah 16 tahun harus didampingi orang tua atau wali. Karena ucapan yang digunakan cenderung kasar, Karen’s Diner menyarankan untuk anak di bawah umur tidak datang ke restoran itu jam 6 sore di hari kerja dan 5 sore pada akhir pekan.

