Pacu Adrenalin dengan Susuri Curug Citambur di Cianjur

TEMPO.CO, Jakarta - Curug Citambur di Cianjur, Jawa Barat merupakan salah satu wisata alam di daerah Jawa Barat yang masih terjaga kealamiannya. Tak kalah dari kepopuleran Curug Cikondang, tempat ini juga sangat cocok jika Anda sedang mencari sebuah tempat untuk menikmati indahnya pemandangan alam dengan sedikit suasana petualangan.

Keadaan alamnya yang selalu diselimuti kabut tipis dengan udara yang super dingin di pagi hari dijamin akan memberikan sensasi jalan-jalan yang tak biasa di Cianjur. Kondisi yang masih bisa dikatakan alami dan masih belum banyak terjamah banyak orang, membuat tempat ini sering disebut sebagai salah satu surga tersembunyi di Cianjur.

Ketinggiannya memang tidak seperti Curug Ngebul dengan tebing yang sangat curam, namun pemandangan di sini jauh lebih hijau dan sejuk. Bila pagi hari, terpampang pemandangan air terjun yang lebih indah dan sangat eksotis.

Tak Jauh dari Situs Gunung Padang

Lokasi Curug Citambur ini spesifiknya terletak di Desa Karang Jaya yang berada di Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur bagian selatan, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya tidak jauh dari Situs Gunung Padang. Dari Ciwidey Bandung, air terjun ini berada di bagian selatan berjarak sekitar 40 km jika ditempuh dengan kendaraan darat.

Wisata ini memiliki fasilitas lengkap mulai dari warung, toilet, musala, area parkir, camping ground, dan wahana outbond. Air terjun di Curug Citambur ini memiliki ketinggian 130 meter. Sembari menikmati sejuknya pemandangan dan dinginnya air di sana, bisa juga menikmati dengan secangkir kopi yang bernama Kopi Abah.

Curug Citambur Cianjur ini memiliki debit aliran air yang sangat deras sehingga sebaiknya jangan coba-coba untuk mandi tepat di bawahnya. Dikhawatirkan akan terasa sakit ketika terkena hempasan air yang sangat deras.

Waktu yang bagus untuk datang ke curug ini adalah di pagi hari. Tiket untuk bisa masuk ke Curug Citambur ini dikenakan Rp 10.000 per orang. Lalu untuk biaya parkirnya, jika menggunakan sepeda motor maka di kenakan Rp. 2.000 per motor dan Rp 5.000 per mobil.

NABILA RAMADHANTY PUTRI DARMADI

Baca: Pantai Cidora, Surga Tersembunyi di Garut dan Tepat Mencari Sunset

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.