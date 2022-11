Japanese Film Festival 2022 Akhir Pekan Ini, Bisa Maraton Film Sambil Belajar Bahasa Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah tahun lalu digelar secara daring, Japanese Film Festival atau JFF 2022 kembali bisa diikuti secara langsung. Acara tahunan itu bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menghabiskan libur akhir pekan sambil menonton film.

Ada 14 film Jepang dari beragam genre mulai dari drama hingga animasi yang akan diputar dari 4-6 November 2022 di CGV Grand Indonesia. Film-film itu dilengkapi teks bahasa Indonesia dan Inggris.

Salah satu film yang dihadirkan adalah "And So Baton Is Passed". Menurut Takahashi, film ini berkisah tentang pasang surut kehidupan dan selalu ada kebaikan dan kasih sayang yang diterima oleh setiap manusia. Film yang disutradarai Maeda Tetsu ini diproduksi saat pandemi.

"Penonton bisa mengetahui kondisi masyarakat dan isu sosial di Jepang lewat film-film ini," kata Direktur General The Japan Foundation Jakarta Takahashi Yuichi saat membuka acara, Kamis malam, 3 November 2022.

Takahashi pun berharap JFF tahun ini dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian dan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. "Hari ini juga bertepatan dengan hari libur nasional di Jepang sebagai hari kebudayaan biasanya diperingati dengan festival budaya. Semoga Japanese Film Festival dapat memberikan kontribusi baik bagi perdamaian dan persahabatan antara Indonesia dan Jepang," kata dia.

Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Kanasugi Kenji mengaku senang gelaran JFF 2022 dapat kembali digelar di bioskop. "Saya senang bila Anda dapat belajar tentang Jepang dengan menonton film-film," ujarnya.

Adapun selain And So the Baton is Passed, film-film yang diputar adalah Step, Under the Open Sky, Lesson in Murder, The Night Beyond the Tricornered Window, Not Quite Dead Yet, INU-OH, Intolerance, Blue, Anime Supremacy!, Blue Thermal, In the Wake, Liar x Liar dan Poupelle of Chimney Town.

Selain menonton film, bahkan juga secara maraton, pengunjung yang datang ke JFF 2022 bisa mengikuti beragam kegiatan menarik. Penonton JFF dapat menonton sambil bergaya atau sekadar berkeliling area festival dalam balutan yukata, salah satu pakaian tradisional Jepang dalam program MoveeYukata.

Penonton yang ingin mengenal bahasa Jepang bisa mengikuti program Pelajaran Bahasa Jepangku yang Pertama yang akan dibimbing langsung oleh Tim Pengajar dari The Japan Foundation, Jakarta. Sedangkan bagi yang sudah cukup mahir berbahasa Jepang bisa berpartisipasi di program Ayo Ngobrol Bahasa Jepang! dan akan ditemani oleh NIHONGO Partners (penutur asli).

Selain di Jakarta, Japanese Film Festival 2022 digelar di Makassar (CGV Panakkukang Square) pada 18-20 November 2022 dan di Bandung (CGV Paris van Java) pada 2-4 Desember 2022. Di kota-kota itu, beragam aktivitas seru juga bisa diikuti.

