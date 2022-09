Plataran Bromo Xtravaganza 2022 Sukses Digelar

Pasuruan, 11 September 2022 – Plataran Bromo Xtravaganza, salah satu perhelatan akbar yang secara rutin dilakukan oleh Plataran Indonesia tahun ini telah diadakan pada tanggal 10 dan 11 September 2022 dengan tema “Music, Sports, and Climate”. Acara ini menggabungkan pentas budaya dan musik berskala nasional baik melalui offline maupun virtual (hybrid), olahraga dari maraton yang menantang sampai ke easy walk yang menyenangkan, dan dilangsungkan di salah satu pusat ekowisata dari Plataran Indonesia – yaitu Plataran Bromo Resort & Venue. Plataran Bromo sendiri baru ini mendapatkan penghargaan Traveler’s Choice Awards 2022 dari Tripadvisor sebagai Top 25 Hotels for Families – Asia. Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan Bromo Marathon di hari Minggu, 11 September 2022, dimana garis Start dan Finish berada di Plataran Bromo sebagai Official Race Venue. Bromo Marathon sendiri merupakan event lari tahunan di Tosari – Kabupaten Pasuruan, yang sudah tidak awam lagi eksistensinya. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 2013, acara ini mendapat tanggapan positif diikuti lebih dari 900 pelari dan 5.000 penonton yang berasal dari lebih 30 negara, menjadi salah satu Asia’s Top Destination Races 2013 oleh CNN. Adapun rute dan jalur maraton tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap menantang dan menyajikan pemandangan menakjubkan yang menjadi ciri khas kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Persembahan Live Concert di atas awan ‘Dari Bromo untuk Nusantara’ yang digelar di Plataran Bromo - Putri Dewi Amphitheater diramaikan oleh penampilan dua artis legendaris Trie Utami dan Syaharani membawakan sederet tembang kenangan dengan aransemen yang moderen. Pertunjukan ini digelar di atas bukit dengan pemandangan Gunung Arjuna yang megah, menciptakan nuansa pertunjukan like no other, yakni di atas awan. Acara ini juga di lengkapi dengan penampilan deretan artis milenial terbaik seperti Keljo, Steffanie, Iksan Skuter, Roselyn, Tiwi, Nadya dan diiringi oleh Audiensi band, dengan bertujuan mengangkat artis-artis lokal yang berbakat ini menuju kancah nasional bahkan internasional. Pertunjukan musik ini menggaet kerjasama kembali antara Plataran dan Don Sistem Suara Indonesia (DSS Indonesia) yang dimana di tahun 2021, telah bekerjasama menggelar All-Star Legends Live Virtual Concert dengan artis-artis legendaris Indonesia dan menarik lebih dari 70.000 penonton baik offline maupun virtual untuk menghibur dan menyemangati masyarakat di masa kelam pandemi. Live Concert kali ini berhasil menggaet lebih dari 25.000 penonton.

Dalam rangkaian acara ini Plataran turut menyelenggarakan Plataran Fun Trail sebagai bagian dari program Sahabat Alam Plataran – sebuah fun and easy walk dengan rute 2KM dan 4KM di mana partisipan dapat menjelajahi alam, menghirup udara segar, dan menikmati pemandangan panorama spektakuler di atas awan. Yang menunggu di garis finish Fun Trail ini adalah sebuah ‘Pesta Rakyat’ yang diisi meriah dengan iringan musik, beragam camilan dan minuman dari UMKM setempat, suasana fotogenik untuk selfie dan wefie dan juga berbagai permainan unik tradisional untuk diikuti dengan banyak hadiah yang dimenangkan peserta. Diperuntukkan bagi segala usia dikarenakan oleh rutenya yang menyenangkan dan mudah, Plataran Fun Trail tak lain adalah upaya Plataran untuk mendekatkan masyarakat dengan alam agar lebih bijaksana dan mau berkontribusi untuk membuat Ibu Pertiwi lebih sehat dan lebih siap menghadapi situasi perubahan iklim.

Plataran Bromo Xtravaganza 2022

Seperti halnya perhelatan khas Plataran lainnya yang selalu menjunjung tinggi kontribusi positif kepada alam, budaya, dan masyarakat, Plataran Bromo Xtravaganza 2022 turut berupaya untuk memajukan ekonomi lokal lewat Plataran UMKM Ekosistem. Sebanyak 41 stan UMKM turut meramaikan acara ini dengan memamerkan beragam kuliner yang bahan bakunya di produksi dan dipaneng langsung dari kebun masyarakat sekitar, beragam dagangan, dan pernak pernik kerajinan hasil UMKM Kabupaten Pasuruan yang kualitasnya tidak kalah dengan standar internasional.

Sebagai pelopor dan pionir ekowisata di Indonesia, kerap kali Plataran menggelar perhelatan akbar dengan mengangkat tema dan isu tertentu, sekaligus meningkatkan awareness seperti perubahan iklim dunia dan lainnya. Menjadi perusahaan yang bertanggung jawab di industri pariwisata yang terus berkembang, Plataran menyadari dampak emisi karbon yang dihasilkan dalam acara-acara yang telah berlangsung. Untuk mengimbangi dampak buruk terhadap iklim, Plataran telah melakukan konversi emisi karbon yang dihasilkan di acara Plataran Bromo Xtravaganza 2022 ini melalui penanaman mangrove di Plataran Menjangan, Taman Nasional Bali Barat.

"Acara Plataran Bromo Xtravaganza ini adalah pengalaman ikonik menikmati konser, olahraga, alam dan budaya di atas awan yang hanya terdapat di Plataran Bromo. Menciptakan suatu ekosistem dengan upaya kolaborasi dengan Pemda, dan UMKM setempat, juga merupakan upaya kami menggelar acara hiburan sembari menonjolkan potensi artis-artis muda di Jawa Timur, agar semakin maju dan mendapatkan kesempatan yang sama seperti para senior mereka di industri musik Indonesia", ujar Bapak Yozua Makes – CEO & Founder Plataran Indonesia.

“Plataran Bromo selalu mengadakan kegiatan luar biasa yang tentunya akan menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, terutama Bromo. Dengan mengangkat budaya, olahraga, musik, pelestarian alam, serta mendukung komunitas setempat dan UMKM. Harapan saya, semoga Bromo selalu menjadi tempat yang menyenangkan dan Pasuruan always fresh”, ujar Bapak Emil Elestianto Dardak – Wakil Gubernur Jawa Timur.

“Pemerintah daerah Pasuruan sangat berterimakasih kepada Plataran Bromo serta mendukung penuh event Bromo Marathon 2022 dan Plataran Bromo Xtravaganza 2022. Dengan hadirnya Plataran Bromo, keberadaan Kabupaten Pasuruan semakin dikenal, baik di Indonesia maupun mancanegara. Kami selaku pemerintah daerah dan seluruh warga Pasuruan sangat bersemangat untuk menjadi bagian dari rangkaian acara ini”, ujar Bapak H.M Irsyad Yusuf – Bupati Pasuruan.