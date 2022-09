Mengenal Istana dan Kastil Milik Kerajaan Inggris

TEMPO.CO, Jakarta -Kerajaan Inggris dan rakyat Britania Raya merasakan duka setelah kepergian Ratu Elizabeth II pada Kamis, 8 September 2022 di kediaman pribadinya, kastil Balmoral, Skotlandia.

Tepatnya, Ratu Elizabeth II menghembuskan napas terakhir pada usianya yang ke-96 tahun. Ratu Elizabeth II sudah memimpin Inggris Raya dan pelindung Negara-negara Persemakmuran selama 70 tahun dan menjadi saksi bagi banyak peristiwa bersejarah di dunia.

Istana dan Kastil Milik Kerajaan Inggris

Melansir laman royal Palaces, berikut ini beberapa istana dan kastil milik Kerajaan Britania Raya.

1. Istana Buckingham

Istana Buckingham merupakan kediaman resmi bagi penguasa Kerajaan Britania Raya. Buckingham berada di pusat kota London dan sudah menjadi kediama resmi bagi raja dan ratu Britania Raya sejak 1837. Penguasa yang pertama kali menggunakan Istana Buckingham adalah Ratu Victoria. Selain itu, Buckingham menjadi kantor dan apartemen pribadi bagi Duke of Edinburgh, Duke of York, Earl and Countess of Wessex, Princess Royal, dan Princess Alexandra.

2. Istana Holyrood

Istana Holyrood yang terletak di Skotlandia merupakan kediaman bagi banyak anggota kerajaan. Istana ini juga menjadi salah satu destinasi wisata karena istana ini dibuka untuk wisatawan sepanjang tahun.

3. Kastil Windsor

Kastil Windsor merupakan kastil milik Kerajaan Britania Raya yang terletak di Berkshire, Inggris. KAstil ini merupakan salah satu tempat favorit bagi Elizabeth II ketika akhir pekan. Selain itu, kastil ini juga digunakan oleh Ratu untuk menjamu tamu-tamunya. Di samping itu, Kastil Windsor menjadi tempat Pangeran Philip menghembuskan napas terakhirnya.

4. Kastil Hillsborough

Kastil Hillsborugh merupakan kastil milik Kerajaan Britania Raya yang terletak di wilayah Irlandia Utara. Kastil ini menjadi kediaan resmi para anggota kerajaan dan menjadi kediaman bagi Sekretaris Negara Irlandia Utara. Kastil ini dijaga ketat oleh pihak keamanan, tetapi para wisatawan tetap diperbolehkan untuk masuk ke bagian taman kastil.

Orang-orang mengenakan bendera di punggung mereka, menjelang peresmian patung Putri Diana, di luar Istana Kensington di London, Inggris, 30 Juni 2021. Acara peresmian ini digelar secara terbatas dan akan dihadiri oleh kedua putra Diana. REUTERS/Henry Nicholls

5. Istana Kensington

Istana Kensigton yang terletak di London menjadi tempat tinggal bagi para Pangeran Kerajaan Britania Raya, salah satunya Pangeran William. Istana ini terbuka bagi umum dan para wisatawan dapat berkeliling di Istana Kensington untuk melihat-lihat berbagai karya seni dan kamar-kamar raja dan ratu di Istana Kensington.

Demikian istana dan kastil milik Kerajaan Inggris di bumi Inggris Raya.

EIBEN HEIZIER

