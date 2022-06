5 Destinasi Wisata ini Kerap Jadi Spot Olahraga Paralayang

TEMPO.CO, Jakarta - Objek wisata alam ektsrem ada banyak spot di Indonesia. Satu diantaranya yaitu olahraga Paralayang, terdapat sejumlah spot-spot favorit yang sering dikunjungi.

Berikut sejumlah lokasi Paralayang yang populer dan menyuguhkan pemandangan yang cantik.

1. Pegunungan Mantantimali

Dilansir dari Bisnis.com, lokasi Paralayang Mantantimali yang berada di kawasan pegunungan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tenggara menawarkan pesona tersendiri. Lokasi yang terletak sekitar 30 KM dari kota Palu itu bahkan disebut-sebut sebagai lokasi paralayang terbaik se Asia Tenggara.

Bahkan Paralayang Mantantimali diklaim menjadi salah satu spot terbaik yang ada di dunia. Sebab hany di sini satu-satunya lokasi yang bisa digunakan untuk terbang sepanjang tahun. Di spot Aralayang Mantantimali bisa merasakan hembusan angin lereng gunung.

2. Gunung Banyak

Lokasi wisata paralayang yang memicu adrenalin lainnya berada di Kota Batu di puncak Gunung Banyak. Disini memberikan sensasi keindahan yang bisa melihat dengan mata lanskap daerah wisata.

Wisata Paralayang di Kota Batu sangat populer. Sebab Dengan terbang dengan paralayang, orang bisa melihat keindahan lanskap serta objek wisata lainnya di Kota Wisata Batu dari atas ketinggian. Yang tentu saja menegangkan sekaligus mengasyikkan.

3. Bukit Sembulang

Dikutip dari Kemenpora.go.id, Bukit Sembulang, Batam, Kepulauan Riau disebut sebagai lokasi terbaik untuk penyelenggaraan paralayang. Dengan sudutnya yang 360 derajat, sehingga memungkinkan bagi pilot paralayang lepas landas dari berbagai sisi. Tentunya dengan pesona alam yang juga menawan saat berada di ketinggian.

4. Puncak Lawang

Dilansir dari Disparpora.agamkab.go.id, Puncak Lawang sangat populer bagi pecinta paralayang khususnya di Sumatera. Sebab puncak yang berada di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ini menyuguhkan pesona air Danau Maninjau yang biru.

Tak heran Puncak Lawang kerap jadi tuan rumh kejuaraan Olahraga Paralayang kelas Nasional hingga Internasional. Saat berada ketinggian akan disuguhkan objek pepohonan dan air Danau Maninjau berkilauan diterpa berkas sinar matahari. Sangat indah memanjakan mata.

5. Bukit Megasari

Dikutip dari Antaranews.com, Bukit Megasari, Sempol, Bondowoso, Jawa Timur, termasuk lokasi favorit take off atlet paralayang. Berada ketinggian take off 1.700 Mdpl dan ketinggian mendarat (landing) 1.100 Mdpl bisa menikmati suguhan pemandangan pegunungan kopi, Gunung Raung, air terjun, Gunung Ijen, dan Kawah Wurung.

WINDA OKTAVIA

