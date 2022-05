Para Pecinta Buku, Ini 10 Perpustakaan Menakjubkan di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi mereka yang hobi membaca, perpustakaan mungkin salah satu tempat yang sering dikunjungi. Berkeliling dunia mengunjungi perpustakaan berbagai macam negara mungkin salah satu mimpi mereka.

Setiap negara tentu memiliki keunikan tersendiri dari koleksi buku di perpustakaan yang mereka miliki. Inilah 10 perpustakaan menakjubkan seluruh dunia, menurut Times of India:

1. Perpustakaan Buku dan Naskah Langka Universitas Yale Beinecke, Connecticut, Amerika Serikat

Perpustakaan ini terbuka untuk umum dan, seperti namanya, memiliki koleksi buku dan manuskrip langka yang mengesankan. Ruang pameran adalah salah satu daya tarik utama.

2. Bibliotheca Alexandrina

Rencana untuk menghidupkan kembali Perpustakaan Alexandria kuno (285-246 SM) mengarah ke teluk modern Bibliotheca Alexandrina, sebuah perpustakaan modern dan pusat budaya.

3. Perpustakaan Bodleian, Oxford, Inggris

Didirikan pada 1602, Perpustakaan Bodelian adalah rumah bagi banyak dokumen penting secara historis seperti Magna Carta, Folio Pertama Shakespeare, Alkitab Gutenberg untuk beberapa nama.

4. Perpustakaan Birmingham, Inggris

Salah satu perpustakaan umum terbesar di Eropa, Perpustakaan Birmingham juga merupakan keajaiban arsitektur.

5. Perpustakaan Kongres, Washington D.C., Amerika Serikat

Terbuka untuk umum sebagai objek wisata, Library of Congress menyimpan sejumlah besar buku dan manuskrip (kuno hingga sekarang) dan dikenal sebagai 'Library of Last Resort'.

6. Perpustakaan Parlemen, Ottawa, Kanada

Library of Parlianment dengan arsitekturnya yang memukau, merupakan salah satu tempat wisata paling populer di Kanada. Itu juga dicetak pada uang kertas $ 10 Kanada.

7. Perpustakaan Negara Bagian Victoria, Melbourne, Australia

Didirikan pada 1854, perpustakaan ini menampung lebih dari 1,5 juta buku. Kubah Ruang Baca LaTrobe adalah mahakarya yang menakjubkan.

8. Perpustakaan Vasconcelos, Mexico City, Meksiko

Perpustakaan adalah sebuah karya seni dengan dinding transparan, rak buku seperti sarang lebah dan patung yang dibuat oleh berbagai seniman dari seluruh negeri.

9. Perpustakaan Vatikan, Kota Vatikan

Perpustakaan Vatikan secara resmi didirikan pada tahun 1475, menjadikannya salah satu perpustakaan tertua di dunia. Naskah lengkap tertua dari Alkitab ada di sini.

10. Perpustakaan Biara Wiblingen, ULM, Jerman

Langit-langit lukisan dinding perpustakaan yang menakjubkan melengkapi koleksi besar dokumen dan gambar Pagan dan Kristen. Perpustakaan ini disebut ditemukan pada 1093.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA | TIMES OF INDIA



