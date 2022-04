Lion Air Buka Rute Makassar - Semarang PP Mulai 14 April 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai Lion Air membuka rute baru Makassar - Semarang - Makassar mulai 14 April 2022. Rute baru penerbangan penumpang berjadwal ini langsung dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan (UPG) ke Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah (SRG).

Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, tarif tiket satu kali terbang atau one way dari Makassar ke Semarang mulai Rp 1.058.300. Sedangkan harga tiket sebaliknya atau Semarang ke Makassar mulai Rp 1.056.300.

"Frekuensi penerbangan masing-masing satu kali sehari atau tujuh kali dalam sepekan pulang pergi," kata Danang dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 April 2022. Berikut detail layanan setiap rutenya.

Rute Lion Air Makassar - Semarang Nomor penerbangan: JT-909

Berangkat: 14.00 WITA

Tiba: 15.00 WIB

Bagasi: Gratis 20 kilogram

Tarif: Mulai Rp 1.058.300

Berangkat: 15.40 WIB

Tiba: 18.35 WIB

Bagasi: Gratis 20 kilogram

Tarif: Mulai Rp 1.056.300

Pada penerbangan perdana nanti, Lion Air mengoperasikan pesawat jenis Boeing 737-900 ER dengan kapasitas 215 kursi kelas ekonomi dan Boeing 737-800 Nest Generation dengan kapasitas 189 kursi kelas ekonomi. Kedua armada tersebut, menurut Danang, sudah dilengkapi dengan interior kabin terbaru.

Dia menambahkan, seluruh pesawat Lion Air dilengkapi High Efficiency Particulate Air atau HEPA filter atau penyaringan partikel yang kuat. HEPA filter membantu menjaga kebersihan udara di kabin dan menyaring lebih dari 99,9 persen virus, kuman, serangga, dan bakteri. Udara di dalam kabin pesawat diperbarui setiap 2 sampai 3 menit, sehingga lebih segar. Siklus udara dari toilet dan dapur juga langsung mengalir ke luar pesawat.

