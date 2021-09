Richard Branson dan Jeff Bezos Wisata Luar Angkasa, Konglomerat Jepang Juga Mau

Miliarder Richard Branson mengapung dalam gravitasi nol saat pesawat Virgin Galactic VSS Unity setelah mencapai tepi ruang angkasa di atas Spaceport America dekat Truth or Consequences, New Mexico, AS 11 Juli 2021. Virgin Galactica sukses mendarat kembali di Spaceport America, pangkalan milik Virgin Galactic setelah dari penerbangan ke batas tertinggi atmosfer Bumi yang akan membuka lebar potensi wisata ke antariksa. Virgin Galactic/Handout via REUTERS.