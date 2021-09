Wisata Seni Selasar Sunaryo Art Space Bandung: Pameran Patung, Arsitektur, Foto

TEMPO.CO, Bandung - Selasar Sunaryo Art Space di Bandung, Jawa Barat, menghelat tiga pameran sekaligus. Semua ruang galerinya penuh oleh pameran patung, arsitektur, dan fotografi. Pengunjung boleh datang dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dan sabar mengantre giliran.

Karya pematung Rita Widagdo, 80 tahun, dipamerkan di dua ruangan. Galeri A memajang karya patung personalnya, sedangkan di Galeri B terdapat patung dan maketnya untuk proyek arsitektural. Pameran berjudul Ekuilibrium: Karya dan Pikiran Rita Widagdo itu berlangsung sejak 17 September hingga 24 Desember 2021. Total ada sepuluh karya patung, delapan relief, 13 maket, serta catatan dan arsip yang menangkap keseluruhan proses kreatif Rita sejak 1960-an.

Pematung asal Jerman yang bernama asli Rita Wizemann kelahiran 26 November 1938 itu diboyong suaminya, Widagdo ke Indonesia pada 1965. Berbekal gelar master dari Akademi Seni Rupa Stuttgart, Jerman, pada 1964, Rita lantas mengajar di ITB dan mengembangkan Studio Seni Patung bersama But Muchtar dan Gregorius Sidharta. Setelah 38 tahun di ITB, Rita pensiun pada 2003.

Pameran Rumah Asuh berjudul Berburu dan Berguru di Selasar Sunaryo Art Space Bandung, 17 September-7 November 2021. TEMPO | Anwar Siswadi

Sementara di Galeri Sayap, ada pameran mengenai kiprah Yayasan Rumah Asuh bentukan arsitek Yori Antar yang berlangsung 17 September sampai 7 November 2021. Sejak 2008 atau selama 13 tahun ini, mereka berupaya melestarikan rumah adat Nusantara dengan prinsip gotong royong.

Perbaikan atau pembangunan kembali rumah adat yang hampir punah dikerjakan sendiri oleh penduduk lokal. Sementara yayasan bergotong-royong dengan para donatur untuk membantu pendanaannya. "Pameran ini perjalanan lengkap Rumah Asuh di 60 titik lebih di pelosok Nusantara," kata Yori, Kamis 23 September 2021.

Adapun di Galeri Bale Tonggoh, digelar pameran fotografi berjudul Welcome to the Machine: Experimentations and Abstractions. Berlangsung 10 September hingga 10 Oktober 2021, pameran fotografi internasional itu menjadi bagian dari perhelatan Road to Bandung Photography Triennale. Karyanya berasal dari seniman seperti, Iswanto Soerjanto dan Michael Binuko dari Indonesia, Anh-Thuy Nguyen dan Sophie Chalk asal Amerika Serikat, Shiho Yoshida (Jepang), dan Naraphat Sakarthornsap (Thailand).

Pajangan karya personal Rita Widagdo di Galeri A Selasa Sunaryo Art Space, Bandung, Jawa Barat. TEMPO | Anwar Siswadi

Pengunjung yang datang harus memakai masker, mencuci tangan, dan pertgas akan memeriksa suhu tubuhnya. Pembelian tiket masuk ruang pamer dibatasi maksimal hanya 20 orang per jam kunjungan. Pembagian pembatasan pengunjung per jam yaitu, di Ruang A maksimal sepuluh orang, Ruang B maksimal tujuh orang, Ruang Sayap maksimal lima orang, dan Bale Tonggoh maksimal sepuluh orang.

Selasar Sunaryo Art Space di Bandung, buka mulai pukul 10.00 WIB sampai 17.00 WIB. Saat ini, pengunjung hanya dapat membeli tiket di tempat karena pembelian tiket lewat daring tutup sementara. Selasar Sunaryo buka setiap hari, kecuali Senin.

