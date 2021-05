Cara Bertahan dari Pandemi, Agen Perjalanan Thailand Jual Tur Vaksin ke Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Agen perjalanan mulai menjadi kreatif dalam membuat rencana bisnis pasca pandemi mereka. Contohnya beberapa agen perjalanan di Thailand yang sekarang menjual tur vaksin ke Amerika Serikat.

Menurut Reuters, operator tur Unithai Trip yang berbasis di Bangkok telah membuat tur vaksin untuk kliennya yang ingin mendapatkan vaksin Covid-19 sebelum peluncuran vaksin di negara mereka sendiri, yang akan dimulai pada Juni. Tur, yang berhenti di San Francisco, Los Angeles atau New York itu biayanya antara US$ 2.400 dan US$ 6.400 atau 75 ribu dan 200 ribu baht (Rp 33,9 juta dan Rp 90,4 juta). Harga berfluktuasi tergantung pada lamanya dosis.

"Semua agen tur menderita sekarang," kata Rachphol Yamsaeng, pemilik perusahaan tur dalam sebuah pernyataan kepada Reuters. "Apa pun yang bisa kami lakukan, kami harus mencobanya."

Dan Unithai Trip tidak sendiri. Menurut kantor berita, agen perjalanan My Journey Trip juga menawarkan perjalanan 10 hari ke San Francisco untuk mendapatkan vaksin Johnson & Johnson. Dan, Udachi, agen lainnya, saat ini mengiklankan VACCation di Rusia selama 23 hari untuk menerima vaksin Sputnik V.

Turis yang berbondong-bondong ke AS untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan vaksin juga bukan tren unik di Thailand. Menurut laporan, orang Kanada dan Amerika Latin telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat selama berminggu-minggu untuk mendapatkan dosis mereka karena peluncuran vaksin yang lambat atau ketidaksetaraan distribusi vaksin.

Beruntung bagi wisatawan, beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengiklankan pariwisata vaksin ini sebagai layanan sambutan. Seperti yang dilaporkan Travel + Leisure sebelumnya, Alaska akan mulai membagikan vaksin kepada wisatawan di bandara mulai 1 Juni. "Apa yang ingin kami lakukan adalah memastikan bahwa industri wisata fantastis kami, termasuk keramahan kami dalam bisnis tambahan kami - memiliki kesempatan untuk kembali ke tempat mereka sebelumnya," kata Gubernur Mike Dunleavy dalam sebuah pernyataan. "Idenya adalah jika kami memiliki vaksin berlebih, mengapa tidak menggunakannya? Jadi yang kami katakan kepada turis kami adalah ... jika Anda datang ke Alaska, Anda mendapatkan vaksinasi gratis jika Anda menginginkannya."

Satu hal yang harus diwaspadai oleh wisatawan yang ikut tur vaksin internasional ketika bepergian ke negara bagian lain di Amerika Serikat untuk suntikan mereka adalah tidak ada yang dijamin. "Jika Anda memiliki visa atau diizinkan mengunjungi AS secara resmi maka, ya, itu legal tetapi tidak ada jaminan bahwa Anda akan mendapatkan suntikan," kata Visa Place di situsnya. "Tidak ada pemerintah yang dapat menjanjikan suntikan vaksin Covid-19 kepada Anda. Jika Anda bepergian ke AS untuk mendapatkan suntikan, Anda harus tahu bahwa Anda mungkin tidak mendapatkannya."

TRAVEL AND LEISURE

Baca juga: 7 Camilan Asal Thailand yang Rasanya Familiar di Lidah Orang Indonesia