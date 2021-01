Ini Daftar Negara dengan Paspor Terkuat di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Saat lonjakan kasus Covid-19 terus menutup perbatasan dan membuat lockdown di seluruh dunia, perjalanan internasional tetap menjadi impian masa depan. Dalam pembaruan triwulanan Henley & Mitra Passport Index's 2021, para peneliti memberi peringkat paspor paling kuat di dunia, tanpa mempertimbangkan pembatasan.

Daftar teratas adalah Jepang, dengan pemegang paspornya yang dapat mengunjungi 191 negara tanpa visa pada waktu normal. Negara Asia itu telah memegang posisi teratas atau berbagi dengan Singapura selama tiga tahun berturut-turut.

Pemegang paspor Singapura berada di urutan kedua, dengan akses ke 190 negara; Korea Selatan dan Jerman menempati posisi ketiga, dengan 189 negara. Tempat keempat dengan 188 tujuan dibagi oleh Italia, Finlandia, Spanyol dan Luksemburg, sementara tempat kelima dengan 187 negara dipegang oleh Denmark dan Austria.

Tempat keenam adalah Swedia, Prancis, Portugal, Belanda, dan Irlandia, dengan 186 negara. Amerika Serikat berada di posisi ketujuh, dengan akses ke 186 negara bebas visa - tempat yang sama dengan Swiss, Inggris, Norwegia, Belgia, dan Selandia Baru.

Di bagian paling bawah daftar adalah Suriah, Irak dan Afghanistan, masing-masing dengan akses ke kurang dari 30 negara.

Para peneliti, yang telah menjalankan Henley & Partners Passport Index selama 16 tahun, mencatat bahwa selama tujuh tahun terakhir, AS telah turun dari posisi teratas ke urutan ketujuh, meskipun pembatasan saat ini berarti bahwa jauh lebih sedikit negara yang benar-benar dapat diakses bebas visa oleh pemegang paspor Amerika. "Karena kendala perjalanan terkait pandemi, pelancong dari Inggris dan AS saat ini menghadapi pembatasan besar di lebih dari 105 negara, dengan pemegang paspor AS dapat bepergian ke kurang dari 75 tujuan, sementara pemegang paspor Inggris saat ini memiliki akses ke kurang dari 70, " kata rilis itu.

Rilis tersebut juga mencatat bahwa jumlah negara Asia di bagian atas daftar adalah fenomena yang relatif baru, karena AS, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa cenderung memiliki akses ke sebagian besar negara. "Posisi kekuatan kawasan APAC akan terus berlanjut karena termasuk beberapa negara pertama yang memulai proses pemulihan dari pandemi," bunyi rilis tersebut.

Yang juga perlu diperhatikan adalah pergerakan Uni Emirat Arab dari peringkat 62 pada 2006 menjadi peringkat 16 hari ini, sebagian karena perjanjian visa baru.

Untuk menentukan peringkat, perusahaan melihat data eksklusif yang diperoleh dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA), yang memegang basis data informasi perjalanan terbesar di dunia, disertai dengan penelitiannya sendiri.

Henley & Partners bukan satu-satunya Indeks Paspor di luar sana. Arton Capital juga menjalankan peringkat realtime. Pada saat penerbitan, posisi teratas dalam daftar mereka dipegang oleh Jerman, diikuti oleh Swedia, Finlandia, dan Spanyol, semuanya seri di urutan kedua.

TRAVEL AND LEISURE