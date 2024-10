Hindari Kemacetan di Bali, Wisatawan Memilih Naik Perahu dari Canggu ke Uluwatu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bali, sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di dunia, kini menghadapi tantangan lalu lintas yang semakin padat, terutama di wilayah Bali Selatan. Dengan peningkatan jumlah wisatawan yang mencapai 3,5 juta hingga Juli 2024, kemacetan di kawasan ini menjadi semakin sulit dihindari.

Kemacetan membuat turis banyak kehilangan waktu di jalan. Dari Canggi ke Uluwatu, misalnya, wisatawan bisa menghabiskan dua jam di perjalanan. Karena itu, kini banyak wisatawan memilih transportasi alternatif menggunakan perahu. Ada beberapa operator perahu yang siap mengantarkan turis ke destinasi yang diinginkan dari titik-titik tertentu, salah satunya adalah Go Boat.

Rute dan Tarif Perahu

Baca juga: Karya Inspiratif Modifikator Bali Ramaikan Honda Modif Contest

Go Boat menyediakan beberapa rute utama yang menghubungkan kawasan populer di Bali. Salah satu rute yang paling diminati adalah Canggu - Uluwatu . Jika perjalanan darat dari Canggu ke Uluwatu membutuhkan waktu hampir dua jam karena kemacetan, jalur laut menawarkan solusi yang jauh lebih cepat dan nyaman. Perjalanan dengan Go Boat dari Pantai Nelayan di Canggu ke Pantai Padang Padang di Uluwatu hanya memakan waktu sekitar 35 menit dengan tarif mulai dari Rp255.000 per orang. Wisatawan dapat menikmati pemandangan laut yang menakjubkan dan menghindari stres akibat kemacetan jalan.

Selain rute tersebut, Go Boat juga melayani rute Pantai Kedonganan, Jimbaran - Pantai Nelayan, Canggu, dengan durasi perjalanan sekitar 25 menit dan tarif mulai dari Rp215.000 per orang.

Rute-rute lainnya seperti Sanur - Nusa Penida, Sanur -Nusa Lembongan, dan Canggu - Jimbaran juga tersedia, menawarkan alternatif transportasi yang efisien dan bebas macet.

Jadwal Perjalanan

Go Boat beroperasi setiap hari dengan beberapa jadwal keberangkatan, menyesuaikan dengan tingginya permintaan wisatawan. Berikut jadwal Go Boat seperti dilansir dari akun Instagram merekaa

- Canggu - Uluwatu: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, dan 17.00

- Uluwatu - Canggu: 10.00, 12.00, 14.00, dan 16.00

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Jimbaran - Canggu: 08.15

- Canggu - Jimbaran: 17.00

Menghindari Macet di Bali Selatan

Kepadatan lalu lintas di Bali Selatan, terutama di kawasan wisata populer seperti Kuta, Seminyak, Canggu, dan Uluwatu , telah menjadi masalah utama bagi wisatawan dan warga lokal. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing yang datang setiap tahun, kemacetan ini diperkirakan akan terus meningkat.

Jalur laut menjadi alternatif untuk menghemat waktu perjalanan hingga setengahnya. Wisatawan juga bisa menikmati pemandangan pesisir Bali di sepanjang perjalanan. Tertarik mencoba?

PUTRI ANI

Pilihan Editor: 10 Tempat Wisata Paling Populer di Indonesia Versi Tripadvisor