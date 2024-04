Sukses di Jerman, Harry Potter: Visions of Magic akan Hadir di Singapura Tahun 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran seni interaktif Harry Potter: Visions of Magic akan segera debut di wilayah Asia. Setelah digelar pertama kali di Cologne, Jerman, pameran produksi Warner Bros ini rencananya akan digelar di Singapura pada kuartal keempat tahun 2024.

Discovery Global Themed Entertainment bekerja sama dengan perusahaan hiburan eksperiensial NEON menawarkan pengalaman menjelajah sudut-sudut lokasi yang ada di dalam film franchise Harry Potter, di Resorts World Sentosa atau RWS, Singapura.

Dengan tambahan 10.000 kaki persegi, Harry Potter: Visions of Magic edisi Singapura ini akan diadakan di dalam ruangan dengan luas lebih dari 40.000 kaki persegi. Wisatawan akan mendapatkan pengalaman tak terlupakan mengunjungi Room of Requirement, Newt’s Menagerie, The Ministry of Magic, dan lain sebagainya.

Senior Vice President, Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, Peter van Roden mengatakan, Harry Potter: Vision of Magic menggabungkan film kesayangan sejuta umat dengan pengalaman seni interaktif yang menciptakan ‘keajaiban’ baru bagi para penggemar. “Kami tidak hanya bersemangat untuk membawakan tur dunia kepada para penggemar kami di Singapura, namun juga memperluas pengalaman dengan lingkungan yang belum pernah dilihat sebelumnya," katanya.

Meskipun belum diumumkan tanggal pastinya, Harry potter Visions of Magic sudah membuka daftar tunggu bagi para calon pengunjungnya. Langkah yang perlu dilakukan cukup dengan mendaftarkan nama, alamat email, serta negara asal di laman resmi Harry Potter Vision of Magic untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penjualan tiket dan detail lainnya.

Harry Potter: Visions of Magic akan hadir Singapura pada kuartal keempat tahun 2024. Instagram.com/@harrypottervisionsofmagic

Pameran Sebelumnya Harry Potter: A Forbidden Forest Experience

Sebelumnya, pameran serupa buatan Warner Bros juga sudah pernah diselenggarakan di Negeri Singa. Diadakan mulai tanggal 3 Februari 2024 di Coastal Trail, Sentosa Island, Harry Potter: A Forbidden Forest Experience menawarkan pengalaman menyusuri Hutan Terlarang yang terinspirasi dari hutan yang sama yang ada di dalam film-film franchise Wizarding World termasuk di dalamnya Harry Potter dan Fantastic Beasts.

Dengan membeli tiket seharga SGD$51atau sekitar Rp 600 ribu untuk dewasa dan SGD$39 atau sekitar Rp 459 ribu untuk anak-anak, pengunjung bisa merasakan suasana Forbidden Forest. Termasuk permainan pencahayaan yang ditata sedemikian rupa di luar ruangan dan bertemu makhluk-makhluk ajaib seperti Hippogriffs, Unicorns, dan Nifflers. Beberapa scene ikonik dalam film juga bisa ditemukan di sana seperti mobil terbang The Weasley yang menabrak pohon Whomping Willow untuk diabadikan di dalam foto.

Di akhir pameran seni interaktif yang bisa ditelusuri sepanjang 30 menit tersebut, pengunjung juga bisa menikmati signature drink, Butterbeer, dan membeli berbagai memorabilia eksklusif yang ditampilkan dalam film Harry Potter (2001 hingga 2011) dan Fantastic Beasts (2016 hingga 2022). Kabar baiknya, Harry Potter: A Forbidden Forest Experience edisi Singapura masih dilangsungkan hingga hari ini dan baru akan berakhir pada 21 April mendatang.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | LIFESTYLE ASIA | RWSENTOSA

