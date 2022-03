Ini Besaran Harga Sewa Jet Pribadi yang Perlu Anda Ketahui

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Gilang Widya Pramana atau Juragan 99 belakangan ini menjadi sorotan. Dia mengklaim memiliki pesawat jet pribadi Cessna Citation Latitude senilai Rp 288 miliar untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Tapi belakangan dia mengaku hanya menyewa jet pribadi itu.

Melansir dari laman penyedia layanan sewa pesawat Air Charter Service, jet pribadi dapat disewa untuk keperluan tertentu. Penyewa biasanya memerlukan jet pribadi untuk melakukan perjalanan, seperti berlibur, baik bepergian sendiri, maupun dengan keluarga.

Interior kabin jet pribadi yang luas memungkinkan kenyamanan mewah dan privasi lengkap selama penerbangan. Selain itu, dengan kemampuannya untuk mengakses lebih banyak lokasi di seluruh dunia, menyewa pesawat secara pribadi adalah cara sempurna untuk pergi berlibur.

Bagi pengusaha, menyewa jet pribadi memiliki keuntungan tersendiri. Bagi mereka yang sibuk, efesiensi waktu adalah hal penting. Kelebihan menyewa jet pribadi yaitu check-in dan transit yang lebih cepat.

Penyewaan jet pribadi dapat mempersingkat waktu perjalanan untuk memenuhi beberapa rapat di berbagai kota, kunjungan lokasi dalam satu hari, atau sekadar memiliki lebih banyak peluang untuk tetap produktif saat bepergian.

Melansir dari laman indojetcharter.co.id, selain untuk bepergian liburan dan urusan bisnis, menyewa jet pribadi juga dapat digunakan untuk keperluan, seperti evakuasi medis via udara dan untuk mengangkut barang alias pengiriman kargo.

Lalu, berapa harga sewa jet pribadi?

Air Charter Service mematok harga sewa jet pribadi mulai 8.999 Poundsterling atau setara Rp 170 juta. Sementara Indo Jet Charter menyewakan pesawatnya dengan hitungan biaya per jam. Untuk pesawat Legacy 600 dengan kapasitas 14 penumpang, per jamnya dibandrol sekitar Rp 33 jutaan. Sedangkan pesawat Boeing Business Jet dengan kapasitas 19 orang, harga sewa per jamnya sekitar Rp 121 jutaan.

