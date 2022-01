Varian Omicron Makin Menyebar, CDC Sarankan Orang Tak Naik Kapal Pesiar

Freedom of the Seas mampu mengangkut 4.600 orang termasuk awak. Biaya pembuatan kapal ini sekitar Rp 10,5 miliar. Kapal milik The Royal Caribbean International ini memiliki beberapa fasilitas seperti taman air, Sorrento 's pizza, Wi-Fi dan cakupan telepon seluler, serta bioskop 3D. worldtraveledfamily.com