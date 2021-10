Cove at Batavia PIK, Wisata Kuliner Tepi Laut di Pantai Indah Kapuk

TEMPO.CO, Jakarta - Kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK di utara Jakarta kini semakin populer sebagai tempat berbagai aktivitas menarik. Mulai dari olahraga di sepanjang jogging track tepi kanal hingga wisata kuliner sambil memandang lautan.

Ruang publik untuk aneka kegiatan ini menjadi daya pikat bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk berkunjung ke sana. Salah satu tempat bersantai yang baru buka pada akhir September 2021 di kawasan Pantai Indah Kapuk adalah Cove at Batavia PIK. Tempat ini mengusung konsep desain ritel di ruang terbuka di kawasan Golf Island.

Chief Executive Officer (CEO) Hotels dan Malls Divisi 2 Agung Sedayu Group, Natalia Kusumo mengatakan Cove at Batavia PIK menempati area outdoor seluas 4.555 meter persegi. "Tempat ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin merasakan destinasi ruang terbuka di Jakarta dengan pemandangan tepi laut," katanya dalam keterangan tertulis. "Cove merupakan bagian dari Batavia PIK yang menjadi melting pot kaum urban dan generasi milenial dari berbagai latar belakang, kultur, dan gaya hidup."

Makan di atas kapal Phinisi dari Cove at Batavia PIK, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dok. Amantara Agung Sedayu Group

Melalui Cove at Batavia PIK, pengunjung dapat bersantap di Talassa by GIOI, sebuah restoran yang menyediakan hidangan di atas kapal Phinisi sambil menikmati pemandangan laut dan merasakan embusan angin laut. Di Cove at Batavia PIK juga terdapat aneka kuliner, seperti Sushi Hiro, Cosmic Dog, Gelato Secrets, Hiyoten, Hot Stuff, La Brezza, Living Stone, Ringan Jakarta, Oyster Dealer, Okayu No Ohsho. Ada pula Pancious Go, This Earth, 3 Mongkis, dan lainnya.

Buat anak Jaksel alias mereka yang biasa nongkrong di kawasan Jakarta Selatan, ada pula restoran populer di kawasan itu yang hadir di Cove at Batavia PIK, Jakarta Utara. Di antaranya, Ask for Patty, Lawless Burger, dan Pizzza Dealer.

Gerai Lawless di Cove at Batavia PIK, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dok. Amantara Agung Sedayu Group

