Jadi Kontoversi, Cincin Olimpiade di Menara Eiffel Bakal Permanen

TEMPO.CO, Jakarta - Menara Eiffel akan secara permanen memajang cincin Olimpiade. Alasannya, Olimpiade membuat warga Prancis jatuh cinta lagi dengan ibu kotanya.

Demikian pengumuman Wali Kota Paris Anne Hidalgo akhir pekan lalu. Dia mengatakan, cincin yang ada saat ini terlalu berat dan akan diturunkan, tetapi akan diganti dengan versi yang lebih ringan.

Ia mengatakan Paris jatuh cinta dengan Olimpiade dan ia ingin keduanya tetap bersatu.

"Paris tidak akan pernah sama lagi, tetapi beberapa warga Paris bercanda bahwa mempertahankan cincin tersebut seperti memasang dekorasi Natal sepanjang tahun," kata dia, seperti dilansir dari Dialy Mail, Ahad, 1 September 2024.

Berbicara kepada surat kabar Sud-Ouest, Hidalgo mengatakan jalan menuju Menara Eiffel, termasuk Place de Varsovie dan Pont d'Iena, juga akan tetap bebas mobil setelah pertandingan Paralimpiade. Tahun lalu ia sempat mengatakan bahwa area itu akan jadi jalur pejalan kaki. Namun, kini dia mengubahkan sebagai jalur khusus sepeda.

Hidalgo juga menginginkan kuali dan patung-patung wanita dari upacara pembukaan Olimpiade Paris yang kontroversial itu tetap dipertahankan. Ia mengaku telah mengajukan permintaan resmi kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk tetap mempertahankan kuali yang dibawa balon udara di taman.

Keputusan itu bukan di tangannya karena kuali itu terletak di Jardin des Tuileries, yang merupakan properti negara, tetapi ia yakin kuali itu tidak terpisahkan'dari kota. Dia ingin kuali itu diperbarui sehingga dapat dinaiki tamu.

Ditentang

Sebagian kelompok masyarakat menentang ide mempertahankan elemen-elemen upacara ini.

Seseorang memposting di X dan mengatakan bahwa Menara Eiffel adalah patung seni dan teknik yang indah.

"Cincin Olimpiade sama sekali tidak sesuai dengan desain itu dan malah terlihat seperti seseorang memasang iklan di atasnya (yang memang seperti itu—iklan untuk Olimpiade)," tulis dia.

"Saya tidak punya perasaan yang kuat tentang ini, tetapi menjadikan cincin Olimpiade sebagai perlengkapan permanen di Menara Eiffel adalah taktik humas konyol lainnya," kata yang lain.

Kenangan upacara pembukaan Olimpiade

Tidak semua orang memiliki kenangan indah tentang Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024 seperti Wali Kota. Pers Inggris menyebutnya tidak konsisten, karena seperti kabaret klise.

Banyak surat kabar di seluruh dunia mengungkapkan sentimen serupa. Bahkan Prancis mengakui upacara yang diselenggarakan di ibu kota mereka yang terkenal itu terlalu berlebihan.

The New York Times mengkritik pedas dengan menyebutnya sebagai tontonan yang dibuat untuk TV, sementara New York Post menyebutnya membosankan, tidak dirancang dengan baik, dan terputus-putus.

Kenangan Olimpiade di kota itu tidak selalu mengesankan semua orang. Itu sebabnya, memasang cincin Olimpiade di Menara Eiffel pun menjadi kontroversi.

