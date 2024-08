4 Destinasi Wisata Baru di PIK 2, Cocok untuk Liburan di Hari Kemerdekaan

Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang ada di Kosambi, Kabupaten Tangerang tak henti menyuguhkan tempat wisata baru. Setelah berhasil menyedot pengungunjung dengan destinasi wisata yang unik seperti pantai Pasir Putih, Aloha, Pantjoran, San Antonio Beach, Cove at Batavia dan By The Sea, PIK 2 kini menghadirkan empat tempat wisata baru yang cocok untuk menikmati libur di hari kemerdekaan.

"Berbagai destinasi wisata bernuasa laut, sungai hingga wisata religi ada kawasan PIK 2," ujar Head of Public Relation Amantara Agung Sedayu Group, Fionna Crisyanti, saat media gathering PIK 2, Kamis 15 Agustus 2024.

Menurut Fionna, setiap tempat wisata di PIK 2 dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang nyaman bagi pengunjung. Dia mencontohkan, seperti di kawasan Orange Groves, yang dalam waktu dekat akan dibangun resort mewah. "Akan dibangun 15 resort cabin di atas lahan seluas 3 hektar," kata Fionna. Resort kelas bintang 5 ini dibangun dipinggir sungai Tahang.

Berikut 4 destinasi wisata baru di PIK 2

1. Orange Groves

Taman tematik yang menawarkan pengalaman alam yang asri di tengah keramaian kota ini mulai di buka untuk umum pada 31 Januari 2024. Kawasan seluas 5 hektar yangvterinspirasi dari perkebunan jeruk di Sisilia, Italia itu dikelilingi oleh kolam air dan pepohonan rindang di setiap sudutnya. Suasana ini membuat pengunjung dapat melepas penat serta menghilangkan stres dari padatnya rutinitas sehari-hari.

Suasana belakang tempat wisata Orange Groves PIK 2 yang terhubung dengan Sungai Tahang, Kamis 15 Agustus 2024.TEMPO/ JONiANSYAH HARDJONO

Dari lobby utama, pengunjung akan disambut dengan lansekap hijau dan jembatan kayu yang terletak di atas kolam air mancur. Di sekelilingnya terdapat berbagai tenant F&B ternama juga berbagai tenant untuk memenuhi kebutuhan harian atau rumah tangga.

Di bagian belakang Orange Groves terdapat Sungai Tahang yang mengalir di sepanjang area Greenbelt. Ruang terbuka hijau seluas 60 hektar yang merupakan jantung kawasan PIK2 dan pusat kegiatan outdoor seperti olah raga, bersepeda, piknik, maupun menyusuri sungai dengan perahu katamaran bagi para residen, pengunjung, dan komunitas.

Suasana senja di Sungai Tahang, PIK 2, Kamis 15 Agustus 2024. TEMPO/ JONIANSYAH HARDJONO

2. Land's End

Land's End, salah satu destinasi wisata dengan spot menarik bagi mereka yang suka dengan pemandangan laut. Terletak di ujung PIK 2, tempat ini menawarkan panorama indah laut Jawa dan cakrawala yang memukau, terutama saat matahari terbenam.

Sebuah bangunan mercusuar menjadi ikon Lands' End. Mercusuar ini tidak hanya cantik dilihat di siang hari, tetapi juga menakjubkan di malam hari dengan lampu-lampu kelap-kelip

Land's End juga menyediakan beberapa restoran dan kafe dengan beragam menu, sehingga pengunjung dapat menikmati kuliner sambil mengagumi pemandangan laut. Terdapat pula fasilitas untuk bersepeda dan olahraga air ringan.

3. Taman Doa Our Lady

Taman Doa Our Lady of Akita Pantai Indah Kapuk (PIK 2) resmi dioperasikan 4 Mei 2024. Taman doa yang berlokasi di Kawasan Osaka PIK 2 yang menjadi destinasi wisata rohani yang di desain sama persis dengan gereja aslinya Akita, Jepang.

Taman Doa Our Lady of Akita sebagai penghormatan kepada Bunda Maria dan penyediaan fasilitas ibadah, serta memudahkan umat Katolik baik dari Indonesia maupun mancanegara untuk dapat berziarah, memanjatkan doa di Taman Doa.

Suasana Taman Doa Our Lady Akita PIK 2, Kamis 15 Agustus 2024. TEMPO/ JONiANsYAH HARDJONO

Selain gereja, Taman Doa Our Lady of Akita juga dilengkapi dengan The Garden of The Lamb untuk berdoa Jalan Salib, The Garden of Mary yang dikelilingi oleh taman hijau dan kolam, serta berdoa di depan patung Santo Yosef Tidur.

Taman Doa Our Lady adalah tempat yang tenang dan penuh kedamaian. Dirancang sebagai tempat untuk meditasi dan refleksi, taman ini memiliki patung Our Lady yang dikelilingi oleh taman yang ditata rapi. Pengunjung dapat merasakan suasana spiritual yang menenangkan di sini, membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk melepas penat dan menenangkan pikiran. Beberapa area duduk disediakan untuk pengunjung yang ingin berdoa atau sekadar menikmati suasana.

4. Perahu Catamaran Greenbelt

Perahu Catamaran merupakan restoran apung yang unik dan ekslusif di kawasan Greenbelt PIK 2. Wisata ini menawarkan pengalaman berlayar yang unik di atas Sungai Tahang yang bersih dan jernih. Perahu ini dirancang dengan stabilitas yang baik, cocok untuk perjalanan santai maupun acara khusus seperti ulang tahun perkawinan.

Wisatawan menikmati senja di atas perahu Catamaran Greenbelt PIK 2, Kamis 15 Agustus 2024. TEMPO/ JONIANSYAH HARDJONO

Dengan harga paket Rp 175 ribu sampai Rp 225 ribu, pengunjung bisa menikmati pelayaran selama 45 menit sambil menikmati berbagai minuman dan hidangan yang tersedia di atas perahu.

Dek perahu seluas 6 x 7 meter itu di desain mirip sebuah ruangan yang tertutup bagian atas dengan sofa yang empuk dan bantal berwarna cerah berukuran kecil dan besar. Pengunjung bisa bersandar dan duduk di sofa sambil menikmati pemandangan indah di sekitar Sungai Tahang yang dihiasi taman dan pohon pohon rindang. Perahu Catamaran bisa diakses melalui tempat wisata Greenbelt 2 dan Orange Groves.

