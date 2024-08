Dari Pantai hingga Pedesaan, Inilah 6 Destinasi Paling Indah di Thailand

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hal yang paling disukai turis di Thailand adalah keindahan alamnya. Dari pantai-pantai yang masih asli dengan air sebening kristal hingga pegunungan yang rimbun dan situs-situs budaya yang semarak, Thailand jadi pilihan petualangan di alam terbuka yang luas, bersantai di pantai yang tenang, atau menyelami warisan budaya yang kaya, keajaiban alam dan buatan manusia.

Berikut adalah enam tempat terindah untuk dikunjungi saat berada di Thailand.

1. Kepulauan Phi Phi, Provinsi Krabi

Phi Phi Islands ada di daftar teratas destinasi paling terkenal dan indah. Tempat ini dikenal dengan air biru kehijauan yang jernih, tebing batu kapur yang menakjubkan, dan kehidupan laut yang semarak. Maya Bay, yang populer karena film The Beach, adalah tempat yang wajib dikunjungi. Namun, seluruh kepulauan menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan kesempatan snorkeling dan menyelam yang luar biasa.

2. Chiang Mai, Thailand Utara

Chiang Mai dikenal sebagai kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Terletak di pegunungan, tempat ini menawarkan perpaduan kuil kuno, seperti Wat Phra That Doi Suthep, hutan rimbun, dan pasar yang ramai. Daerah sekitarnya sangat cocok untuk menjelajahi air terjun, tempat perlindungan gajah, dan desa suku bukit tradisional.

3. Teluk Phang Nga, Phuket

Teluk Phang Nga terkenal dengan karst batu kapur dramatisnya yang menjulang vertikal dari perairan hijau zamrud. Teluk ini sangat cocok untuk berkayak, tur perahu, dan menjelajahi gua dan laguna tersembunyi. Pulau yang ditampilkan dalam film James Bond, The Man with the Golden Gun, adalah salah satu landmark paling terkenalnya.

4. Ayutthaya, Thailand Tengah

Ayutthaya, situs Warisan Dunia UNESCO, adalah kota bersejarah yang menakjubkan yang pernah menjadi ibu kota Kerajaan Siam. Kota ini dipenuhi dengan kuil kuno, istana, dan patung, semuanya dikelilingi oleh sungai dan tanaman hijau yang subur. Tempat-tempat menariknya termasuk Wat Mahathat, tempat kepala Buddha yang terkenal terlilit akar pohon dapat ditemukan.

5. Pantai Railay, Provinsi Krabi

Pantai Railay hanya dapat diakses dengan perahu. Pantai ini terkenal dengan tebing kapurnya, airnya yang jernih, dan suasana yang santai. Daerah ini populer untuk panjat tebing, snorkeling, dan menikmati matahari terbenam yang menakjubkan di atas Laut Andaman.

6. Pai, Provinsi Mae Hong Son

Tempat ini terkenal dengan pemandangannya yang indah, suasana yang santai, dan keindahan alam di sekitarnya. Pai memiliki sumber air panas, air terjun seperti Mo Paeng, dan tempat-tempat indah seperti Ngarai Pai. Bagi yang menyukai suasana pedesaan Thailand, ini adalah tempat yang tepat.

