Rayakan Hari Kemerdekaan, ITDC dan Lola Amaria Ajak Nonton Film di Pantai Kuta The Mandalika Lombok

Iklan

TEMPO.CO, Mataram - Memeriahkan peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC bersama Lola Amaria Production akan menggelar Cinema on the Beach pada 17-18 Agustus 2024 di Kuta Beach Park (KBP). Acara ini terbuka untuk umum dan memungkinkan masyarakat di sekitar kawasan The Mandalika ikut merasakan keseruan film di pinggir pantai secara gratis.

Cinema on the Beach juga merupakan bentuk dukungan bagi pengembangan perfilman Indonesia serta memberikan hiburan alternatif bagi masyarakat dan turis yang berada di kawasan The Mandalika dan sekitarnya.

Dalam press conference yang diadakan di Alangen Resto, The Mandalika, Selasa, 6 Agustus 2024, Direktur Operasi ITDC Wenda R. Nabiel menyatakan sangat antusias mendukung acara Cinema on the Beach ini.

"Acara yang akan menghadirkan berbagai film karya anak bangsa, penampilan DJ, band lokal, tarian tradisional, dan bazar makanan khas Lombok ini, bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia, khususnya Lombok kepada masyarakat luas dan turis internasional yang sedang berlibur di kawasan The Mandalika," kata dia.

Jadwal Pemutaran Film

Acara Cinema on the Beach di KBP akan menampilkan berbagai film karya anak bangsa. Hari pertama pada Sabtu, (17/8) akan menampilkan film Rumah Kita dan 6,9 Detik. Hari kedua pada Minggu, (18/8) akan ada pemutaran film Blue Poetry dan Kisah 3 Titik.

Baca juga: Peluang Astra Honda Racing Team Kuasai Podium di ARRC Mandalika 2024

Film Rumah Kita yang disutradarai oleh Harrison Schaaf adalah sebuah film yang menyentuh tema-tema sosial dan lingkungan, sementara 6,9 Detik adalah film yang menggambarkan kisah inspiratif dari atlet Indonesia. Blue Poetry menawarkan sudut pandang berbeda tentang kehidupan remaja, sedangkan Kisah 3 Titik adalah drama yang menggambarkan perjuangan perempuan Indonesia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Acara ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film Indonesia dan memberikan pengalaman unik menonton film di pinggir pantai.

Kenalkan Film Indonesia

Creative Director Lola Amaria Production, Lola Amaria, menyatakan, acara ini tidak sekadar hiburan, tetapi juga media untuk memperkenalkan karya anak bangsa kepada dunia. "Saya berharap acara ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk mencintai dan mendukung industri perfilman Indonesia,” ujarnya.

Lola menambahkan bahwa Cinema on the Beach sudah digelar sebanyak tiga kali di Indonesia, yaitu di Labuan Bajo pada 2017, serta di Surabaya dan Bali pada 2022. Acara ini telah berhasil menarik minat ribuan penonton di setiap lokasinya, memberikan kontribusi positif terhadap industri perfilman dan pariwisata setempat.

Pilihan Editor: 6 Cara Asyik Menikmati Malam di Kuta Mandalika