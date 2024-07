3 Maskapai Buka Penerbangan Langsung ke Indonesia, Ada dari Korea ke Bali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga maskapai akan membuka penerbangan langsung ke kota-kota tujuan wisata di Indonesia. Ketiga maskapai itu adalah Jeju Air, Batik Air Malaysia, dan Super Air Jet.

Hal itu disampaikan oleh Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparakraf Nia Niscaya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang dilakukan hibrid dari gedung Kemenparekraf, Senin, 22 Juli 2024.

"Penerbangan baru ini akan menambah (kemudahan) akses kota-kota di Indonesia," kata dia.

Berikut tiga penerbangan dengan rute baru dari luar negeri ke beberapa kota di Indonesia.

1. Jeju Air rute Jeju - Denpasar

Baca juga: Cerita Penumpang Menginap di Bandara selama Empat Hari karena Penerbangan Delay

Maskapai Korea Jeju Air akan membuka penerbangan dari Incheon, Seoul, ke Denpasar mulai 27 Oktober 2024. Penerbangan akan dilakukan tujuh kali sepekan dengan kapasitas 180 seat per hari.

Karena berada di ibu kota Korea Selatan, jangkauan penerbangan ini akan sangat luas. Warga Korea dari berbagai kota bisa melakukan penerbangan dari Incheon ke Bali.

2. Batik Air

Batik Air Malaysia akan terbang dari Kuala Lumpur ke empat kota di Indonesia. "Originating-nya Kuala Lumpur, tapi bisa dimanfaatkan oleh orang yang tinggal di Malaysia dan negara-negara lain karena Malaysia juga terhubung dengan berbagai belahan dunia oleh penerbangannya," kata Nia.

Rute baru pertama adalah Kuala Lumpur - Surabaya, mulai 1 Agustus 2024 dengan pesawat Boeing 737-800. Penerbangan akan dilakukan dua kali sehari dengan kapasitas masing-masing 150 penumpang.

Kedua, Kuala Lumpur - Lombok yang juga dimulai 1 Agustus 2024 dengan pesawat yang sama. Penerbangan empat seminggu dengan kapasitas 150 penumpang sekali terbang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, Kuala Lumpur - Padang dengan penerbangan perdana 10 Agustus 2024, tujuh kali sepekan dengan kapasitas 150 seat.

"Padang ini tempat belanja orang Malaysia karena terkenal dengan bordir, songket, dan mukena, produk-produk ekraf (ekonomi kreatif)," ujar Nia.

Keempat, Kuala Lumpur - Pekanbaru yang dimulai 10 Agustus 2024, tujuh kali sepekan dengan kapasitas 150 penumpang sekali penerbangan.

3. Super Air Jet

Super Air Jet akan terbang dari Kuala Lumpur ke Aceh mulai 3 Agustus 2024, menggunakan pesawat Airbus 320. Penerbangan akan dilakukan tujuh kali sepekan dengan kapasitas 180 penumpang dalam satu penerbangan.

Nia mengatakan bahwa Aceh menjadi tujuan wisata yang menarik bagi warga Malaysia karena ada Museum Tsunami.

"Museum Tsunami itu story-nya kuat, arsitekturnya luar biasa. Kejadian (tsunami) itu cukup memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kekuatan Yang Maha Kuasa," kata Nia.

Nia mengatakan bahwa 70 persen wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui jalur udara. Dia berharap, rute penerbangan baru ini akan meningkatkan kunjungan turis asing yang tahun ini ditargetkan antara 9,5 juta sampai dengan 14,3 juta pengunjung. Menurut data Januari hingga Mei 2024, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia sebanyak 5,24 juta atau 36,7 persen dari target tertinggi.

Pilihan Editor: Banyak Turis Tak Bayar Pungutan Wisatawan Asing, Bali Baru Kantongi Rp124 Miliar dalam 3 Bulan