Gardens by The Bay Singapura Ini Dinobatkan sebagai Taman Terpopuler di Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Gardens by The Bay di Singapura dinobatkan sebagai sebagai taman bunga paling populer di dunia dan paling banyak difoto di Instagram, menurut penelitian yang dilakukan oleh Titan Travel, operator tur dan situs perjalanan asal Inggris. Taman dengan di tepi Marina Bay Waterfront itu merupakan salah satu favorit wisatawan yang berkunjung ke Negeri Singa.

Titan Travel menyusun daftar taman bunga terindah di dunia berdasarkan data online, termasuk penelusuran Google, ulasan Tripadvisor yang menyebutkan "indah", dan tag media sosial.

Terpopuler di Instagram

Sebelumnya pada Juni, Titan Travel merilis daftar taman bunga tercantik di dunia di situsnya. Dalam daftar Titan Travel ini, tiga tempat teratas ditempati oleh Longwood Gardens di AS, Shinjuku Gyoen di Jepang, dan Taman Pukekura di Selandia Baru. Sementara Singapore Botanic Gardens berada di posisi ketujuh, Gardens By The Bay menempati posisi kedelapan.

Meskipun Gardens By The Bay berada di peringkat kedelapan dalam daftar taman terindah, taman ini bisa dapat predikat paling populer di Instagram. Dalam penelitian kecil itu, Gardens By The Bay merupakan satu-satunya taman dengan lebih dari satu juta postingan yang diberi tag di platform media sosial.

Dengan demikian, Gardens By The Bay mengalahkan situs Warisan Dunia UNESCO Royal Botanic Gardens, Kew; dan Shinjuku Gyoen di Tokyo, yang keduanya memiliki 700.000 unggahan dengan hashtag mereka di Instagram. Selain itu, Gardens By The Bay juga ditandai lebih dari 27.500 kali di TikTok.

Gardens By The Bay adalah salah satu tujuan wisata paling disukai di Singapura karena banyak hal, termasuk sebagai taman vertikal setinggi langit yang disebut Supertree Grove, Flower Dome (rumah kaca kaca terbesar di dunia), dan air terjun dalam ruangan tertinggi di dunia di Cloud Forest. Selain itu, destinasi ini secara rutin mengadakan pertunjukan cahaya dan suara, instalasi seni, dan acara budaya untuk memikat para pengunjung.

